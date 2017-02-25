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رقم الخبر: 188322 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 20:03 الاقسام: عربيات  
انفجار قنبلة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

انفجار قنبلة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

أفاد مصدران فلسطيني ولبناني عن سماع دوي انفجار مساء الخميس، في أحد أحياء مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، تبيّن أنه ناجم عن إلقاء قنبلة.

وقال المصدران في اتصال مع وكالة  "سبوتنيك": "أن القنبلة ألقيت في ما يعرف بـ"الحي الفوقاني" في عين الحلوة، أكبر تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدين أن الأضرار اقتصرت على الماديات".

وغالباً ما يشهد مخيم عين الحلوة، الذي تنشط فيه فصائل فلسطينية مسلحة، بينها مجموعات إرهابية هذا النوع من الحوادث، ومع ذلك، فثمة احتمال أن تحمل القنبلة التي تم إلقاؤها في المخيم رسالة سياسية محددة، خاصة أنها ترافقت مع بدء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان.

 

 
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مصدر الخبر: بيروت/ وكالات
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