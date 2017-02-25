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رقم الخبر: 188321 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 20:00 الاقسام: عربيات  
اعتقال قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر

اعتقال قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر في بيان الخميس إن الأمن المصري اعتقل محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد ورئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر.

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر في بيان الخميس إن الأمن المصري اعتقل محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد ورئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر.

وأشارت الجماعة في بيانها إلى أن محمد عبد الرحمن المرسي كان صحبة مجموعة من أعضاء الجماعة أثناء القبض عليه.

وكانت مصادر إخوانية قد أكدت في وقت سابق إلقاء القبض على محمد عبد الرحمن من داخل منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في أحد الاجتماعات التنظيمية ومعه آخرون، بينهم جلال مصطفى ومحمد عامر وعمرو السروي وأحمد جاب الله وعزت السيد عبد الفتاح وحمدي الدهشان.

هذا ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية حتى الآن بيانا يؤكد أو ينفي ما اوردته جماعة الإخوان.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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