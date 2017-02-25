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|رقم الخبر: 188320
|تاريخ النشر: شباط 24, 2017
|الوقت: 19:58
|الاقسام: عربيات
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سقوط طائرة إف 16 أردنية بنجران ونجاة قائدها
سقطت إحدى طائرات سلاح الجو الملكي من نوع F16 المشاركة في مهمة التحالف الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني الجمعة داخل الأراضي السعودية، حيث نجا قائد الطائرة بعد سقوطها، في نجران بسبب خل فني، على ما أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
وحسب المصدر تمكن قائد الطائرة الملازم أول طيار مقاتل عدنان نعيم عبدالعزيز نباص من القفز بالمظلة داخل الاراضي السعودية ولم يصب بأذى وكان من المقرر ان يتم إعادته مساء الجمعة الى الأردن بالتنسيق مع سلاح الجو السعودي.
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