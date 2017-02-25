سقوط طائرة إف 16 أردنية بنجران ونجاة قائدها سقطت إحدى طائرات سلاح الجو الملكي من نوع F16 المشاركة في مهمة التحالف الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني الجمعة داخل الأراضي السعودية، حيث نجا قائد الطائرة بعد سقوطها، في نجران بسبب خل فني، على ما أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.