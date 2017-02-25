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رقم الخبر: 188319 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 19:54 الاقسام: عربيات  
البحرين: منح القضاء العسكري صلاحية محاكمة المدنيين

البحرين: منح القضاء العسكري صلاحية محاكمة المدنيين

وافق 31 نائبا بحرينيا على مشروع تعديل دستوري اقترحه الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمنح القضاء العسكري صلاحيات أوسع تشمل محاكمة مدنيين.

وامتنع 3 نواب عن التصويت هم جميلة السماك والشيخ مجيد العصفور وعلي العطيش، فيما رفض محمد ميلاد التعديل الذي أحيل إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام"، بدلا من النص المعمول به حاليّا والذي ينص على أن "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

وقال رئيس القضاء العسكري يوسف فليفل، الذي حضر الجلسة إن التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري "جاء متأخراً جدا"، والهدف منه مكافحة الإرهاب بأي طريقة.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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