أفادت مصادر محلية بوقوع قتلى وجرحى في اشتباكات بجميع أنواع الأسلحة مابين ميليشيا موالية لما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" التابعة لفجر ليبيا وأخرى تابعة "لحكومة الوفاق" في منطقة بوسليم السكنية في العاصمة الليبية طرابلس مع استخدام الدبابات التي دخلت شوارع بوسليم.

وبحسب المصادر فقد قتل 6 أشخاص بينهم مدنيان وجرح 16 آخرين في حصيلة رسمية للهلال الأحمر الليبي جراء الاشتباكات التي لاتزال تدور حتى الآن بجميع أنواع الأسلحة مابين الميليشيات.

وأكد شهود عيان من سكان حي "بوسليم" " أنهم لا يزالون عالقين مابين نيران الطرفين في حالة من الفزع والرعب مع عجزهم عن مغادرة منازلهم إلى أحياء أخرى في طرابلس والإحتماء من طائلة الاشتباكات.

وذكرت المصادر من داخل منطقة بوسليم أن دوي انفجارات قوية سمعت بالمنطقة يعتقد أنها لراجمات صواريخ "غراد" استخدمت في الاشتباكات.

واندلعت الاشتباكات ليلة الخميس مابين ميليشيا "قوة الردع والتدخل السريع بقيادة "عبد الغني الككلي" الواقع مقرها بحي "بوسليم السكني" والتابعة لـ"حكومة الوفاق الوطني" المقترحة من جهة و ميليشيا " المباحث العامة" بقيادة شخص يشتهر بـ "طمطم" " تساندها ميليشيات من مدينة مصراتة تتبع معظمها مايسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" التي يتزعمها " مصطفى الغويل".

من جهة اخرى لقي 13 مهاجرا حتفهم في حاوية شحن، كانت تنقلهم إلى الشاطئ غربي ليبيا، للعبور إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، حسبما أعلن الهلال الأحمر الليبي، الذي كشف أن القتلى كانوا من بين 69 مهاجرا، معظمهم من مالي، تم تكديسهم داخل حاوية.

وكشف الناشط في الهلال الأحمر الليبي أحمد أبو هداية، في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، الجمعة، أن المهاجرين تم ضبطهم يوم الثلاثاء الماضي، وكان عددهم 69 مهاجرا غير شرعي، داخل حاوية تنقلها شاحنة إلى شاطئ خمس، وبينهم 13 لقوا حتفهم، وآخرون في حالة صحية متدهورة.

وقال أبو هداية إن المهاجرين غير الشرعيين، من الأفارقة، ظلوا محتجزين داخل الشاحنة لمدة 4 أيام، ولم يتم إخراجهم إلا بعدما تلقى الهلال الأحمر الليبي مكالمة هاتفية صباح الثلاثاء، من مركز الإيواء في البلدة، حول وجود مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، وبعض الجثث ملقاة بالقرب منهم.