وقعت صدامات، الجمعة، بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين، وجنود صهاينة، في الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، في مناسبة ذكرى المجزرة التي ارتكبها مستوطن يهودي متطرف عام 1994، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وحاول مئات الجنود، تفريق التظاهرة مستخدمين الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، فيما نشر الجيش شاحنات لرش المتظاهرين بالمياه، ورد الفلسطينيون برشق الحجارة.

وقام مستوطنون اسرائيليون، يقيمون في وسط مدينة الخليل، برشق الحجارة تجاه المتظاهرين.

ونظمت التظاهرة في ذكرى المجزرة التي ارتكبها المستوطن اليهودي، باروخ جولدشتاين، في 25 فبراير 1994، حين قتل بسلاحه الرشاش 29 مصليا فلسطينيا، وأصاب أكثر من 100 داخل الحرم الابراهيمي.

والخليل كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة، والتي تضم 200 ألف نسمة، هي المنطقة الوحيدة التي يقيم في وسطها 500 مستوطن اسرائيلي بحماية آلاف الجنود والكتل الأسمنتية.

من جانب آخر قال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إن الحكم الصادر بسجن جندي إسرائيلي 18 شهرا لأنه قتل فلسطينيا مصابا وأعزل حكم "مخفف بشدة"و"غير مقبول".

وذكرت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني خلال إفادة صحفية في جنيف "هذه القضية تخاطر بتقويض الثقة في النظام القضائي وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب."

وصدر يوم الثلاثاء حكم بالسجن 18 شهرا على الجندي عزاريا محاطا الذي قتل فلسطينيا مصابا في مارس 2016 وهو ما أثار غضب الفلسطينين بعد واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للانقسام في تاريخ "إسرائيل".

ووجهت للجندي تهمة القتل غير العمد. وكان ممثلو الادعاء يطلبون حكما مخففا بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لكن القاضي أصدر حكما أقل.

وفي سياق آخر شارك القيادي يحيى السنوار، الرئيس الجديد لحركة حماس في قطاع غزة، أمس الجمعة، في افتتاح مسجد في جنوب القطاع، في أول ظهور له يحظى بتغطية إعلامية منذ توليه منصبه.

ودعت حماس، وسائل الإعلام لتغطية افتتاح المسجد الذي حمل اسم "رائد العطار"، القيادي العسكري في كتائب عز الدين القسام، الذي اغتالته "إسرائيل" في حربها الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.

وتم انتخاب السنوار، مؤخرا رئيسا للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، خلفا لـ"إسماعيل هنية"، ولا يحبذ "السنوار"، الظهور على وسائل الإعلام، ويتخذ تدابير أمنية مشددة في التنقل.

ولم يدل "السنوار"، بأي تصريح، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقال هنية في كلمته، إن "وجود أسير محرر قضى في سجون الاحتلال 25 عاما، الأخ يحيى السنوار، على رأس حركة حماس هو مفخرة لحركة المقاومة ولأسرانا".

وتابع "الإعلام الصهيوني تناول هذه الانتخابات المفخرة وحاول أن يميز بين العسكري والسياسي، نقول لهم كلنا مجاهدون وفي وجه الاحتلال كلنا عسكريون".

وولد السنوار عام 1962، ويحمل شهادة في اللغة العربية، وقام بتأسيس جهاز "مجد" الذي يعد بمثابة الجهاز الأمني للجناح العسكري، كتائب عز الدين القسام.