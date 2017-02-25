*الإمارات تعلن مصرع أحد جنودها في اليمن *قتلى وجرحى بانفجار في مدينة زنجبار بمحافظة أبين *شهداء وجرحى بغارتين للعدوان على مطعم في مديرية مقبنة

أعلنت دولة الإمارات، الجمعة، مصرع أحد جنودها المشاركين في العدوان على اليمن.

وأكدت وكالة أنباء الإمارات نقلاً عن قواتها المسلحة مصرع المدعو خالد علي غريب البلوشي، أحد جنودها المشاركين ضمن قواتها بعملية "إعادة الأمل" في اليمن على حد وصفها.

وكانت دولة الإمارات اعترفت، الجمعة الماضية، بمصرع اثنين من جنودها المشاركين في العدوان على اليمن، فيما شيعت ثلاثة من جنودها في حينه.

من جانب آخر حصلت" قناة المسيرة" على معلومات مهمة تم العثور عليها بحوزة عناصر من المرتزقة بعد سقوط مواقعهم، وتكشف المعلومات عن صراع محتدم بين قوى العدوان، وعن مستوى الإذلال السعودي للمرتزقة، كما تكشف حجم الاستنزاف المالي للنظام السعودي جراء العدوان على اليمن.

وتضمنت المعلومات أربع وقائع رئيسية مرتبطة بوضع النظام السعودي جراء استمرار العدوان أو علاقته بالمرتزقة.

الواقعة الأولى بحسب المعلومات تتعلق بامتعاض النظام السعودي من الطلبات المالية الصادرة من قبل الهارب علي محسن الأحمر، وتوضح أن نائب القوات البرية السعودية فهد بن تركي تلقى طلباً مالياً من الأول وكان رد بن تركي "المملكة لم تقصر معكم، والملك سلمان طلب من أمير الكويت 10 مليار دولار مساعدة للمملكة في حربها على اليمن".

فيما يتعلق بالطلب السعودي من الكويت تقول المعلومات أن الملك السعودي سلمان قال لنظيره الكويتي "لولا الظروف الصعبة والقاسية لما طلبت المملكة مساعدة مالية من الكويت".

المعلومة ثانية تكشف قيام مسؤول الملف اليمني بالمخابرات السعودية العميد محمد القحطاني بالطلب من سلطان العرادة توفير مكان آمن في مأرب لطاقم وعمل قناة تسمى "صنعاء".

أما المعلومة الثالثة فتُظهر أن "القحطاني" وجه أمرا للفار هادي بعزل عزالدين الأصبحي من منصبه كوزير حقوق الإنسان بحكومة المرتزقة، وتنصيب المدعو سمير الشيباني، وهو ما حدث بالفعل وتم عزل الأصبحي دون قرار معلن وتعيينه سفيراً في المغرب.

والواقع الحقيقي الذي يعيشه الفار هادي في عدن في ظل الاحتلال يتجلى في المعلومة الرابعة ضمن ما كشفته وثائق المرتزقة في أحد مواقعهم العسكرية، وتتعلق بأن الفار هادي عاجز عن أي حركة داخل عدن إلا بإذن الضباط الأجانب من قوى الاحتلال.

وبحسب المعلومة ذاتها نشب خلاف بين الفار هادي وقائد قوات السعودية في عدن العقيد أبو صقر الذي قامت بلاده بإنشاء مبنى لقواتها في عدن، وطلب الفار هادي زيارة المبنى وقوبل طلبه بالرفض من الضابط السعودي أبوصقر.

ميدانياً وضعت القوة الصاروخية والمدفعية جنود الجيش السعودي في جبهات ما وراء الحدود ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في جبهات الداخل تحت ضغط القصف المتواصل، في إطار تصعيد استهداف كل تجمعات العدو ومرتزقته.

وفي هذا السياق، شهدت الساعات الأخيرة من يوم الخميس والساعة الأولى من الجمعة قصفا صاروخيا ومدفعياً استهدف تجمعات الجيش السعودي في جيزان وتجمعات المرتزقة في مأرب.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية كثفت القصف على مواقع العدو السعودي في جيزان، واستهدفت تجمعات للجنود والآليات التابعة للجيش السعودي في برج الشعف، وتجمعات مماثلة في معسكر ابو المض الصغرى، وكذلك تجمعات للجنود والاليات في قرية أم القطب الشرقية.

كما لقي جندي سعودي مصرعه الجمعة في عملية قنص بجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن وحدات القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من قنص جندي سعودي في موقع العبادية بجيزان.

وفي محافظة مأرب قال مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخين من نوع غراد على تجمعات المرتزقة في جبل صلب، وصاروخ من نفس الطراز على تجمعات للمنافقين في وادي نمله بمديرية حريب القراميش.

وأكد المصدر أن الصواريخ الثلاثة حققت إصابات مباشرة لأهدافها.

هذا وقتل وجرح عدد من المجندين التابعين للعدوان، الجمعة، بانفجار استهدف معسكر النجدة بمدينة زنجبار في محافظة أبين جنوب البلاد.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للعدوان، فإن تفجيراً بسيارة مفخخة استهدف معسكر النجدة بمدينة زنجبار، أدى إلى مقتل 8 مجندين للعدوان على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وتشهد المحافظات الجنوبية حالة من الانفلات الأمني في ظل سيطرة قوى الغزو والاحتلال، وانتشار المجاميع التكفيرية المسلحة.

كما لقي جندي سعودي مصرعه الجمعة في عملية قنص بجيزان، كما دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع عسكرية في جيزان.

إلى ذلك أفاد مراسل "المسيرة نت" في محافظة تعز أن شهداء وجرحى سقطوا جراء غارات استهدفت مطعما بمديرية مقبنة.

وأشار مراسل المسيرة نت أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على مطعم بسوق البرح بالمديرية.

وأفادت المعلومات الأولية أن غارتي العدوان خلفت أربعة شهداء وثلاثة جرحى، كما تشير إلى إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا.