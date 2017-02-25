* الحكومة السورية تؤكد محاربتها للإرهاب وانفتاحها على المبادرات السياسية *الجعفري: استلمنا ورقة من دي ميستورا واتفقنا على دراستها * الجيش يتقدم شمال شرق حمص.. ومقتل 45 شخصاً في تفجير انتحاري بمدينة الباب * العثور على جثث 130 مسلحاً في مقبرتين جماعيتين

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس تزامنا مع بدء جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف ان هدف روسيا في سوريا هو "استقرار السلطات الشرعية" وتوجيه "ضربة حاسمة" للإرهاب.

وقال بوتين خلال لقاء مع ضباط الأسطول الروسي العائد من سوريا "لا نحدد لانفسنا هدف التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا" حيث تخوض موسكو حملة عسكرية منذ خريف عام 2015 لدعم نظام الرئيس بشار الأسد.

وتابع بوتين وفق التلفزيون الروسي: "كلما تم الاسراع في التوصل الى حل سياسي ازدادت فرص المجتمع الدولي لإنهاء طاعون الارهاب على الأراضي السورية".

كما اكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس خلال لقائه سفير الصين بدمشق ان بلاده تحارب الإرهاب من جهة ومنفتحة سياسيا على كل المبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان للشعب السوري من جهة أخرى.

وأعرب خميس عن تقدير الحكومة السورية لمواقف الصين الداعمة للشعب السوري في مختلف المحافل الدولية مؤكدا “إننا اليوم في حرب دولية ضد الإرهاب طرفها الأول الإرهاب التكفيري والثاني كل شعوب العالم التي بدأت تعاني من هذا الإرهاب”.

إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد أن كل من يحاول التدخل في الشؤون الداخلية السورية عبر أدوات عسكرية يشجع على الإرهاب والقتل وتدمير سورية.

وأشار المقداد في حديث لقناة المنار إلى أن المصلحة الإسرائيلية خلف كل ما يجري من أحداث في سورية، وأكد أنه لولا المصلحة الإسرائيلية لما قامت الإدارة الأمريكية السابقة بدعم المرتزقة والإرهابيين في سورية.

ولفت المقداد إلى أن الأصدقاء الروس يريدون دفع العملية السياسية ولن يتدخلوا إطلاقا في المهمة التي يجب أن يقوم بها السوريون بصياغة دستورهم انطلاقا من إيمانهم بحرية الشعب السوري في صياغة حاضره ومستقبله.

هذا وانطلقت في جنيف الخميس جولة جديدة هي الرابعة من المفاوضات حول الأزمة السورية، وتحمل طابع التفاوض السوري-السوري المباشر برعاية الأمم المتحدة.

وفي حين شكك ستيفان دي ميستورا في احتمال ان تحقق هذه الجولة اختراقًا كبيرًا للوضع السائد، أصر المبعوث الأممي على التخلي عن أي شروط مسبقة، متوقعًا ان يلي الجولة الحالية جولات أُخر.

وبحسب دي ميستورا، في كلمته في جلسة الافتتاح فإن المفاوضات ستكون وفق مقتضيات القرار رقم 2254. وأكّد أن هذه المحادثات سوف تركز على تشكيل حكومة غير طائفية تتمتع بالثقة، فضلاً عن السعي إلى إعداد مسودة للدستور الجديد تمهد لإجراء انتخابات نزيهة باشراف الأمم المتحدة.

وأعرب دي ميستورا، "نيابة عن الأمم المتحدة"، عن شكر المنظمة لكل من روسيا وتركيا وإيران وكازاخستان على إجرائها المفاوضات حول الأزمة السورية في أستانة، قائلا: إن الاجتماعات في العاصمة الكازاخستانية فتحت فرصة للتسوية السياسية للأزمة السورية.

وشدد المبعوث الأممي على أن الدول المذكورة "أسهمت بشكل كبير" في ضمان عمل الهدنة في سوريا، مؤكدا أن هذه الهدنة "هشة ولكن لا تزال صامدة".

وأشار دي ميستورا إلى أن "الهدنة اعطت فرصة لوضع خارطة طريق للتطوير اللاحق للعملية السلمية"، مضيفا: "علينا ألّا نفوّت هذه الفرصة".

ودعا دي ميستورا جميع الأطراف المعنية "للعمل سوية من أجل إنهاء الأزمة الهائلة والتأسيس لبلد سلام ووحدة".

إلى ذلك قال رئيس الوفد السوري إلى مفاوضات جنيف 4 بشار الجعفري "أجرينا الجمعة جلسة محادثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا وتطرقنا خلالها إلى شكل الاجتماعات المقبلة وأعني بذلك أننا تطرقنا خلال كامل الجلسة إلى مسائل تتعلق بشكل الجلسات فقط".

وأضاف الجعفري في تصريح صحفي عقب الجلسة "في نهاية الاجتماع استلمنا ورقة من دي ميستورا واتفقنا على أن ندرسها على أن نعود إليه في الجلسة القادمة بموقفنا من محتويات هذه الورقة.. وبالنسبة للجلسة القادمة سنتفق عليها عبر الأقنية الدبلوماسية مع مكتب دي ميستورا نفسه".

وأفادت وكالة سانا أن الاجتماعات بين وفد الجمهورية العربية السورية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا مستمرة، والسبت سيحدد موعد اللقاء عبر القنوات الدبلوماسية.

وفيما يتعلق بالوفود المشاركة، فيضم وفد الحكومة السورية إلى جانب رئيسه بشار الجعفري، 11 عضوًا، هم مستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد عرنوس، السفير السوري فيجنيف حسام الدين آلا، وعضوا مجلس الشعب، أحمد الكزبري وعمر أوسي، وكذلك أمجد عيسى وأمل يازجي وجميلة شربجي وحيدر علي أحمد وأسامة علي، والعقيد سامر بريدي.

أما وفد المعارضة الرئيس الذي شكلته الهيئة العليا للمفاوضات، فيرأسه عضو الائتلاف الوطني نصر الحريري، ومحمد صبرا، فضلاً عن 22 عضوًا، يمثل نصفهم المسلحون السوريون.

ويسجل للأردن مشاركتها الأولى في المحادثات، حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية، وزير الإعلام محمد المؤمني أن الأردن سيشارك في إطار مجموعة ما يسمى "أصدقاء سوريا".

وأوضح الوزير المؤمني أن مشاركة الأردن في محادثات جنيف لن تكون على مستوى وزاري، لكنه سيكون على اطلاع كاف بمجريات هذه المحادثات التي تجمع الحكومة السورية والمعارضة.

ميدانياً بدأ الجيش السوري والمقاومة عملية عسكرية انطلاقا من بلدة "عقارب" باتجاه بلدة "السلمية" شمال شرق مدينة حمص، واستطاعت تطهير المحطة النفطية الرابعة من وجود الارهابيين بشكل كامل.

وتمكنت القوات السورية في هذه العمليات من استعادة الحقول النفطية في شرق محافظة حمص والقضاء على مراكز ارهابيي داعش.

كما تمكنت القوات السورية من خلال شن هجمات مباغتة من السيطرة على المحطة الرابعة في طريق شركة النفط جنوب شرق بلدة "عقارب" وتطهيرها بشكل كامل وقتل واصابة العشرات من الارهابيين في هذه العمليات.

هذا وقتل 45 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي في سوريا، أمس الجمعة، بحسب وسائل اعلام عربية.

ولم ترد تفاصيل أكثر حول التفجير في المدينة التي سيطر عليها "الجيش الحر" المعارض، يوم الخميس، وذلك في إطار عملية درع الفرات المدعومة من الجيش التركي.

وكانت مصادر في المعارضة، قد ذكرت الخميس، أن "الجيش الحر"، فرض سيطرته مجدداً على مدينة بزاعة بمحيط مدينة الباب، معقل تنظيم داعش الرئيس في ريف حلب الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيم، رافقتها غارات جوية تركية على مواقع في البلدة.

كما عثر على جثث نحو 130 من المسلحين أعدمتهم مجموعة ارهابية، في مقبرتين جماعيتين شمال غرب سوريا، حسبما افاد المرصد السوري المعارض وقادة في الفصائل الارهابية.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع على اشتباكات عنيفة وقعت في محافظة إدلب بين فصيل جند الأقصى الذي تتهمه فصائل عدة بالارتباط بتنظيم داعش ، و"هيئة تحرير الشام" التي تضم كلاً من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحركة نور الدين زنكي، فصيل ارهابي شمالي سوريا.

وعثر على اكثر من 131 جثة الاربعاء والخميس في مقبرتين جماعيتين تقعان بالقرب من مدينة خان شيخون بريف إدلب، بحسب المرصد.

كما عثر على جثث 41 مسلحا في منطقة اخرى قريبة من خان شيخون.

وذكر المرصد ان عملية البحث لا تزال جارية.

واندلعت "حرب نفوذ" على مدى أسبوعين في شباط/ فبراير في المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم جند الأقصى وهيئة تحرير الشام في محافظة ادلب وريف حماة الشمالي في وسط سوريا. وسرعان ما تطور الأمر ليشمل اعدامات وتفجيرات انتحارية وبعربات مفخخة من جانب جند الأقصى.

وانسحب تنظيم "جند الاقصى" نحو ريف حماة (وسط) ومناطق اخرى، بحسب المرصد.