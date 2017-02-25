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رقم الخبر: 188314 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 19:17 الاقسام: دوليات  
ترامب: سنعزز ترسانتنا النووية لنضمن أننا الأكثر تفوقاً!

ترامب: سنعزز ترسانتنا النووية لنضمن أننا الأكثر تفوقاً!

* واشنطن تستعد لإنتاج النماذج المطورة لرؤوس W88 النووية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إنه يريد تعزيز الترسانة النووية الأميركية بما يضمن أن تكون (الأكثر تفوقاً)، موضحاً أن قدرات الولايات المتحدة للأسلحة الذرية تراجعت.
وفي مقابلة مع وكالة (رويترز) ادعى ترامب: أنا أول من يود ألا يملك أحد أسلحة نووية.. لكننا لن نتأخر أبداً عن أي دولة حتى ولو كانت دولة صديقة.. لن نتخلف في مجال القوة النووية.
ووصف ترامب معاهدة ستارت 3 النووية مع روسيا بأنها اتفاق يصب في مصلحة طرف واحد، وتابع قائلاً: إنها اتفاق آخر سيء أبرمته بلادنا سواء كانت ستارت أو اتفاق إيران النووي... سنبدأ في عقد اتفاقات جيدة.
واشتكى ترامب من قيام روسيا بنشر صاروخ كروز على البر في انتهاك لمعاهدة للحد من التسلح لعام 1987 تحظر الصواريخ الروسية والأميركية ذات المدى المتوسط التي تطلق من البر، ولدى سؤاله عما إذا كان سيثير هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا اجتمع معه، قال ترامب: إنه سيفعل ذلك، مشيراً إلى أن مثل هذا اللقاء لم يحدد بعد.
وعن فلسطين، أكد ترامب إن فكرة حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي تروق له، لكنه (سيرضى بما يقبله الطرفان).
وأعلنت الإدارة الأميركية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأميركية الخميس، أن الإدارة أقرت رسميا البدء بتنظيم الإنتاج، للرؤوس W88 النووية المحدثة الأربعاء الماضي، على أن ينتج أول نموذج لها في كانون الأول/ديسمبرمن العام 2019.
وقال فرانك كلوتس، رئيس الإدارة ونائب وزير الطاقة الأميركي: إن الانتقال إلى مرحلة جديدة من تحديث الرؤوس W88 النووية يمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على القدرات النووية للولايات المتحدة وإبقائها على المستوى المطلوب لردع هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.
وأوضح أن عمليات التحديث ستشمل آليتي التسليح والتفجير وذخائر التفجير وعناصر أخرى.
ويتم تثبيت الرؤوس النووية من نوع W88 على صواريخ Trident II التي تطلق من متن الغواصات النووية من طراز Ohio. وقد اعتمد الجيش الأميركي هذه الرؤوس في العام 1988.





 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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