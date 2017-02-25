رد وزير الدفاع العميد حسين دهقان، على بعض الشائعات حول توقف البرامج الدفاعية والمناورات الايرانية، بالقول: انه لم تتوقف اية مناورة وبرنامج دفاعي ابدا الى اليوم.

وفي تصريح للصحفيين على هامش ملتقى (فاتحو الفاو) الذي اقيم في مدينة نوشهر (شمال ايران) قال العميد دهقان، لقد نهضنا اليوم بالصناعة الدفاعية في كافة القطاعات مثل الجوفضاء وصواريخ بر- بر والصواريخ الباليستية بعيدة المدى الى مديات مناسبة ومقبولة.

ووصف دقة المنجزات التقنية بالعالية وقال: إن نسبة الدقة في المديات العالية قد ازدادت وان عمر الصواريخ حاليا قد ازداد الى ما يتراوح بين 15 و20 سنة.

واعتبر العميد دهقان ان البعد التكتيكي من المكاسب الاخرى للصناعة الدفاعية للبلاد وقال: إن صواريخ كروز وصلت الى مديات مقبولة.

كما يجري في حقل الدفاع الجوي انتاج صواريخ واسلحة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بالاعتماد على التقنيات الوطنية واوضح ان النهج الدفاعي للبلاد بات مدعاة للاطمئنان.

واعلن ان الجماعات الارهابية هي نتاج مؤامرة لضمان مصالح اميركا والكيان الصهيوني في المنطقة وقال: إن اميركا والكيان الصهيوني يحاولان افراغ العالم الاسلامي من طاقاته الاستراتيجية.

واشار الى ان المهمة الاساسية والشرعية للمسلمين اليوم هي تحرير القدس واجتثاث الورم السرطاني المتمثل بالكيان الصهيوني مؤكدا ان قضية فلسطين هي العنصر الاساسي لوحدة العالم الاسلامي.

ولفت الى ان اميركا تسعى الى صرف انظار المسلمين عن الكيان الصهيوني واستبدالها بايران وقال: إن كل الاصطفافات الجديدة مثل الناتو العربي هي بهدف التصدي للثورة الاسلامية.

واشار الى ان داعش ليست تهديدا لنا اليوم لانها تفتقر للعمق الاجتماعي في ايران وقال: انه وبرغم جميع جهود الاعداء فان داعش لم تتمكن لحد الان من القيام بأي خرق في البلاد وان الاستقرار والامن في البلاد لا نظير له بالعالم.

كما أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري العميد رجب علي عراقي بان الاستكبار العالمي غير قادر على مواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية مهما كانت الظروف.

وفي كلمة له في الملتقى الذي اقيم تابينا للشهيد (نعيمائي عالي) احد الشهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع)، ان الثورة الاسلامية هي اليوم مصدر استلهام على الصعيد العالمي.

واعتبر الحظر المفروض من قبل الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بانه ذريعة واداة للضغط على الشعب الايراني والثورة الاسلامية وقال: إن هذه المؤامرات ليست بجديدة على الشعب الايراني وان الاستكبار العالمي يعلم جيدا بان ايران لا تمتلك اسلحة دمار شامل.

واكد العميد عراقي بان الثورة الاسلامية اثبتت لشعوب العالم بانه يمكن المضي في طريق التنمية والرفعة بنبذ الاستكبار وعدم الرضوخ له.

واعتبر السبب في عداء الاستكبار العالمي للشعب الايراني بانه يكمن في الاعتماد على الذات وعلى هذا الشعب والاستلهام من الثورة في العالم واضاف: إن الاستلهام من الثورة يتعارض مع النظام الذي يريد الاستكبار فرضه على العالم وقد انفق عليه مليارات الدولارات وخطط له اعواما طويلة.

وفي جانب آخر من حديثه اشاد بتضحيات الشهداء خاصة المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع) واعتبر النهج التكفيري بانه وليد الفكر الوهابي واضاف: إن العالم قد ايقن اليوم بان مصدر الممارسات الوحشية للجماعات التكفيرية هو الفرقة الوهابية.





