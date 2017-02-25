بغداد/نافع الكعبي – أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بيانا هنأ فيه الشعب العراقي بالانتصارات كما أصدر توجيهات للقوات المسلحة، فيما بدأت القوات العراقية المشتركة، بالشروع بتحرير أحياء الجانب الأيمن من الموصل، حيث واصلت قوات النخبة العراقية، الجمعة، عملياتها العسكرية لاستكمال السيطرة على معسكر الغزلاني في الجانب الغربي لمدينة الموصل، من تنظيم داعش الإرهابي، فيما أكد قائد الحملة العسكرية لتحرير المدينة عبد الأمير يار الله، السيطرة على 85% من المعسكر، في حين أعلن الحشد الشعبي تحرير تل الزلط في تلعفر، بعد أن تصدت لهجوم شنه داعش على قطعاتها غربي الموصل، بينما أعلن قائد بالحشد الشعبي في الأنبار، الجمعة، عن إحباط هجوم لـ (داعش) حاول استهداف مقر امني لحرس الحدود غربي المحافظة، في وقت دعت فيه المرجعية الدينية العليا، المقاتلين في الموصل لحماية المواطنين والتعامل الانساني مع المعتقلين.

وقال مصدر في قيادة عمليات نينوى، في تصريح صحافي الجمعة: إن القوات العراقية المشتركة، استأنفت منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، عملياتها لملاحقة جيوب (داعش) في معسكر الغزلاني، موضحاً أنّ بعض عناصر التنظيم ما زالوا يختبئون في أنفاق تربط المعسكر بمحيطه. وانتشرت القوات العراقية في محيط المعسكر، خشية تمكّن عناصر (داعش) المختبئين من الهرب إلى خارجه، بحسب المصدر، مشيراً إلى تعرّض الأماكن التي يُشتبه بوجود عناصر التنظيم فيها إلى قصف من قبل الطيران العراقي.

* العبادي يهنئ الشعب العراقي بالانتصارات ويصدر توجهيات للقوات المسلحة

أصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بيانا هنأ فيه الشعب العراقي بالانتصارات كما أصدر توجيهات للقوات المسلحة جاءت كما يلي:

اولا: نجدد تأكيداتنا على الجانب الانساني والاساسي في عملية التحرير وهو الانسان قبل الارض وندعو لبذل اقصى جهد لانقاذ المدنيين وحمايتهم وتوفير ممرات امنة لخروجهم واستقبالهم ونقلهم الى المخيمات الآمنة، ونشيد بالالتزام العالي الذي تحلى به المقاتلون في هذا المجال.

ثانيا: الحرص الشديد على عدم اعطاء خسائر في صفوف المقاتلين قدر الامكان، ونشيد هنا بالتضحيات العزيزة والمواقف الشجاعة للضباط والمقاتلين الغيارى في مختلف الصنوف وعموم التشكيلات المقاتلة.

ثالثا: الحفاظ على المنشآت الحكومية وغير الحكومية والممتلكات العامة والخاصة.

رابعا: التأكيد على مركزية اصدار المواقف العسكرية والتصريحات والتأني بها والحذر من اعطاء العدو فرصة للاستفادة من المعلومات.

خامسا: الحرص على التنسيق الدقيق والتام بين مختلف التشكيلات برا وجوا والاستفادة القصوى من المعلومات الاستخبارية عن تحركات العدو داخل المدينة.

سادسا: تعميق حالة الانكسار والهزيمة التي لحقت بعصابات داعش وهروب قياداته عبر زيادة الضربات النوعية والمركّزة لمقرات العدو ومعامل التفخيخ وطرق الامداد.

سابعا: كما وندعو اهلنا في الموصل الى مساندة قواتنا البطلة لتحريرهم من هذه العصابة المجرمة بالتصدي لها ومنعها من الحاق الخسائر بالمدنيين وتدمير المنشآت الخدمية.. ونؤكد بان هذه آخر فرصة للعناصر التي تورطت مع داعش لالقاء السلاح وتسليم انفسهم لينالوا محاكمات عادلة، وبدون ذلك فانهم سيواجهون الموت الحتمي على يد مقاتلينا الابطال.

ثامنا: لقد عقدنا العزم على ملاحقة الارهاب الذي يحاول قتل ابنائنا ومواطنينا في اي مكان يتواجد فيه، حيث وجهنا أوامرنا لقيادة القوة الجوية بضرب مواقع الارهاب الداعشي في حصيبة وكذلك في البو كمال داخل الاراضي السورية والتي كانت مسؤولة عن التفجيرات الارهابية الاخيرة في بغداد حيث نفذ ابطال الجو العملية للرد على الارهابيين بنجاح باهر.

* يار الله: سيطرنا على 85 بالمائة من معسكر الغزلاني

إلى ذلك، قال قائد الحملة العسكرية في الموصل، عبد الأمير يار الله: إن القوات العراقية سيطرت على 85% من معسكر الغزلاني بالموصل، معلناً في بيان، في وقت متأخر من ليلة الخميس، تحرير مناطق اليرموك والمجمع السكني والتل، لافتاً إلى أنّ قوات الشرطة الاتحادية وقوات الرّد السريع، تواصل تقدّمها لاستكمال تحرير المعسكر.

* اقتحام حي المأمون بأيمن الموصل

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة عمليات (قادمون يانينوى)، الجمعة، عن اقتحام حي المأمون بالجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقالت القيادة في بيان: إن قوات جهاز مكافحة الارهاب اقتحمت حي المأمون في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وأضافت القيادة: إن القوات الأمنية مستمرة بالتقدم نحو اهدافها المرسومة.

* الحشد الشعبي يحرر قرية غربي الموصل

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن تحرير قرية تل الزلط في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل، فيما شرع بعمليات تطهيرها من جيوب تنظيم داعش.

وأضاف: إن عملية التحرير أسفرت عن مقتل قناصين إرهابيين داخل القرية، إلى جانب إنسحاب عناصر داعش منها، لافتاً إلى أن طيران الجيش وبناءً على استخبارات الحشد الشعبي، دمر عدداً من مواقع داعش داخل قرية أم المصايد شرق القضاء.

* الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش غربي الموصل

من جانبه، أعلن القيادي في الحشد الشعبي سامي المسعودي، عن مقتل 32 عنصراً من تنظيم (داعش) بصد هجوم للتنظيم على قوات الحشد في المحور الغربي لمدينة الموصل.

* القوات الأمنية تشرع بتطهير ماتبقى من مطار الموصل

وضمن قاطع عمليات تحرير مطار الموصل، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الجمعة، شروع قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع بتطهير ما تبقى من مطار الموصل من جيوب تنظيم (داعش).

وأضاف: إن الشرطة الاتحادية، قتلت عشرات الإرهابيين ودمرت 8 عجلات مفخخة وأسقطت طائرة مُسيرة وأستولت على أسلحة ومعدات ومستودعاً للذخائر الحربية.

وكانت القطعات العراقية، اقتحمت، الخميس، مطار الموصل بعد اشتباكات وقصف مكثّف استمرّ لعدّة أيّام، بمشاركة 50 ألف عنصر عسكري، وبدعم وغطاء جوي من قبل طيران التحالف الدولي، والذي استبق الهجوم بقصف مكثّف لإرباك صفوف التنظيم.

من جهته، أكد المصدر، أنّ القوات العراقيّة، من قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية وقوات الجيش العراقي، خاضت اشتباكات عنيفة داخل مطار الموصل الدولي.

ويعدّ مطار الموصل الهدف الرئيس الذي تسعى القطعات العراقية للسيطرة عليه، وهو أكبر هدف استطاعت اختراقه منذ بدء عمليات تحرير الساحل الغربي للموصل، والتي بدأت في التاسع عشر من الشهر الجاري.

* العبادي يبحث مع قائد أميركي سير المعركة

وفي سياق متصل، استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قائد القيادة المركزية الأميركية، جوزيف فوتيل، والوفد المرافق له، بحسب بيان لمكتب العبادي، أمس الجمعة. وجاء في البيان أن الجانبين بحثا سير معركة الساحل الغربي للموصل، والانتصارات التي تحقّقها القوات العراقية في أول أيام المعركة، والدّعم الدولي للعراق في مكافحة الإرهاب.

كما التقى قائد القيادة المركزية الأميركية، الخميس، وزير الدفاع العراقي، رفان الحيالي.

* المرجعية تدعو المقاتلين في الموصل لحماية المواطنين والتعامل الانساني مع المعتقلين

أشادت المرجعية الدينية، الجمعة، بتضحيات القوات الأمنية في حربها مع (داعش)، فيما شددت على ضرورة التزام المقاتلين في الموصل، ودعتهم الى حماية المواطنين والتعامل الإنساني مع المعتقلين.

وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها في الصحن الحسيني وحضرتها وسائل إعلام: نؤكد على جميع المقاتلين وهم يواجهون عدوا ظالما لا يراعي أدنى المعايير الأخلاقية في حربه معهم حيث يتخذ المناطق السكنية مواقع للقتال ويجعل العوائل دروعا بشرية لحماية نفسه، داعيا المقاتلين بمختلف عناوينهم لأن يعملوا ما بوسعهم لإبعاد الأذى عن المواطنين العالقين ويوفروا الحماية لهم بالقدر المستطاع والتعامل الإنساني مع المعتقلين أيا كانوا وتسليمهم الى الجهات الرسمية.

وشدد الكربلائي على أهمية حراسة ممتلكات المواطنين في المناطق المحررة وعدم السماح لأي كان بالتجاوز أو الاستحواذ عليها وهذا واجب ديني وأخلاقي ووطني، مضيفا بالقول: نهيب بجميع المشاركين في العمليات القتالية بالالتزام التام وإعطاء صورة مشرفة عن المقاتل العراقي المدافع عن وطنه.

* أنباء عن صراع بصفوف (داعش)

وأفاد مصدر محلي في نينوى، الجمعة، بان إطلاق نار كثيف اندلع في أحد أزقة الموصل القديمة وسط أنباء مؤكدة عن صراع مسلح في صفوف (داعش).

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الأنباء الأولية تؤكد أن الاشتباكات المسلحة ناجمة عن بروز صراع مسلح بين أقطاب داعش بسبب الاتهامات المتبادلة حول الانهيارات الأخيرة، والأوضاع مرشحة للتصعيد.

* القبض على أكبر قادة داعش الميدانيين بالموصل

أفردت صحيفة التايمز في عددها الصادر، الجمعة، صفحتين تقريبا للمعارك التي يقودها الجيش العراقي لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، وجاء مقالها بعنوان قوات النخبة العراقية تلحق الهزيمة بالجهاديين في معركة مطار الموصل.

وينقل ثلاثة من مراسلي الصحيفة، يشاركون في تغطية التايمز لمعركة الموصل، إن القوات العراقية تمكنت من إلقاء القبض على أبو ياسمين الروسي، وهو من أكبر القادة الميدانيين في تنظيم (داعش).

وتضيف الصحيفة، بأن عددا كبيرا من مقاتلي التنظيم، قتلوا في معارك شرق الموصل، وأن آخرين فروا من القتال قبل بدء معركة المطار غرب المدينة، وأن التنظيم بات الآن يعتمد على تجنيد القُصّر والأطفال، حسب تصريحات جمعها مراسلو الصحيفة من شهود عيان من بين سكان الموصل.

* (داعش) يلغي صلاة الجمعة غرب الموصل وخطباؤه يتوارون عن الأنظار

كما أفاد مصدر محلي في نينوى، الجمعة، بأن (داعش) ألغى صلاة الجمعة في اغلب مساجد غرب الموصل فيما توارى خطباؤه عن الأنظار.

مبينا اغلب خطباء داعش المعروفين تواروا عن الأنظار منذ أيام وسط أنباء عن هروب بعضهم مع عوائلهم مع تقدم القوات الأمنية المشتركة والحشد الشعبي من محاور متعددة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: أن التنظيم عزا سبب إلغاء الصلاة الى ما قال أنه ضرورة أمنية.

* إحباط هجوم لـ (داعش) على مقر أمني لحرس الحدود غربي الانبار

في غضون ذلك، أعلن قائد قوات البراق بالحشد الشعبي في الأنبار واثق الفرطوسي، الجمعة، عن إحباط هجوم لـ (داعش) حاول استهداف مقر امني لحرس الحدود غربي المحافظة.

وقال الفرطوسي في حديث للسومرية نيوز: إن قوات البراق بالحشد الشعبي وحرس الحدود، تمكنوا من صد هجوم لداعش على مقر الفوج الثاني لقوات حرس الحدود قرب مفرق الوليد طريبيل غربي الأنبار.

وأضاف الفرطوسي: إن قوات الحشد الشعبي وحرس الحدود كبدوا داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، لافتا الى أن تلك القوات تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة لداعش.

* مقتل دواعش بينهم انتحاري.. وتفجيرات بعبوات تضرب بغداد

الى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن مقتل ثلاثة (إرهابيين) بينهم انتحاري شمالي العاصمة. وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في بيان: إن القوات اﻻمنية تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين أحدهم انتحاري بعد أن تمت محاصرتهم في أحد اﻻوكار بمنطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد، وأضاف معن: إن ذلك جاء من خلال متابعة استخبارية.

كما أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة بأن ثلاثة مدنيين أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وفي الأثناء، افاد المصدر ذاته، بأن انفجار منطقة حي الجامعة ناجم عن عبوة لاصقة اسفرت عن مقتل شخص واصابة اثنين آخرين.

وقال المصدر: إن الانفجار الذي وقع في منطقة حي الجامعة غرب بغداد، نجم عن انفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل سيارة مدنية يستقلها ثلاثة، اسفرت عن مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بجروح.

وكان مصدر في الشرطة، أفاد، بأن دوي انفجار لم تعرف طبيعته سمع في حي الجامعة غربي بغداد.

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت، الخميس (23 شباط 2017)، مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الرضوانية غربي بغداد، ومقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة الخان شمالي بغداد، وإصابة مدني بانفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل عجلته في منطقة الرستمية جنوب شرقي العاصمة، والعثور على جثة شاب قضى رميا بالرصاص بمنطقة جرف النداف جنوب شرقي بغداد، وقتل شخص وأصيب أربعة آخرون بتفجيرين انتحاريين في الطارمية شمالي بغداد، كما قتل شخص وأصيب آخر بانفجار عبوة لاصقة في الراشدية شمالي بغداد.





