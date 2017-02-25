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رقم الخبر: 188310 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 18:28 الاقسام: محليات  
قريباً.. عقد إجتماع اللجنة الحدودية المشتركة بين إيران وباكستان

قريباً.. عقد إجتماع اللجنة الحدودية المشتركة بين إيران وباكستان

أعلنت باكستان عن عقد إجتماع اللجنة الحدودية المشتركة مع إيران في المستقبل القريب.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الباكستانية يوم الخميس، أن الإتفاق بين البلدين في هذا المجال جرى خلال اللقاء الأخير الذي جمع مستشار رئيس الوزراء الباكستاني سرتاج عزيز و وزير الدفاع الإيراني واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد حسين دهقان في طهران.

وحسب البيان فإن الهدف من عقد إجتماع اللجنة الحدودية المشتركة بين البلدين، يكمن في المكافحة المشتركة ضد ظواهر مثل تهريب المخدرات والإتجار بالبشر فضلا عن محاربة الإرهاب.

وكان المسؤول الباكستاني زار طهران يوم الثلاثاء الماضي على رأس وفد رفيع المستوى إجتمع أيضا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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