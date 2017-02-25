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رقم الخبر: 188309 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: محليات  
رئيس هيئة الاركان: ايران في افضل حالة من حيث الأمن القومي

رئيس هيئة الاركان: ايران في افضل حالة من حيث الأمن القومي

قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية في افضل حالة ممكنة من حيث الأمن القومي والاستقرار و الجهوزية ومستوى الرد والردع لمواجهة التهديدات.

واضاف اللواء باقري يوم الخميس في حديث مع الصحفيين، ان التصريحات والتهديدات التي اطلقت ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في مؤتمر برلين، أو اي محفل اخر، تكشف عن تَقَهْقُرهم وفشلهم امام الشعب الايراني.

وصرح بان مثل هذه المواقف على صعيد الامن القومي لاتشكل اي مصدر قلق بالنسبة الينا لان قواتنا المسلحة على يقظة وجهوزية تامة

بدوره قال مساعد الهيئة العامة للقوات المسلحة اللواء مصطفى إيزدي إن دعم الإرهاب وشن حروب بالوكالة والحرب الناعمة هي إستراتيجيات يستخدمها الأعداء لمواجهة تطور النظام الإسلامي.

وفي كلمة له بمدينة آبادان الخميس قال اللواء إيزدي إن أعداء النظام الإسلامي يسعون من خلال دعم الجماعات الإرهابية من أمثال داعش الى الحيلولة دون تطور النظام ومن خلال الحرب الناعمة والفضاء الإفتراضي يحاولون فرض الهيمنة الفكرية على المواطنين الإيرانيين.

وأضاف: إن الأعداء يواصلون شن الحروب بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط وإن الجماعات التكفيرية تم إنشاؤها من قبل بريطانيا بهدف النيل من الإسلام مشيراً الى أن الثورة الإسلامية والشعب الإيراني أفشلا هذه المخططات.

وقال بالرغم من إن داعمي الإرهاب أنفقوا مئات المليارات من الدولارات للسيطرة على سوريا إلا أن أحداث المنطقة أثبتت إن إيران هي المنتصر الحقيقي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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