في اشارة الى محاولات اعداء الاسلام الرامية الى بث الفرقة بين المسلمين، قال المرجع الديني آية الله العظمى حسين نوري همداني، ان الاستكبار يحاول ومن وراء تأجيج الخلافات الطائفية والدينية واشعال فتيل الحرب، حماية أمن الكيان الصهيوني.

واضاف آية الله نوري همداني في رسالة وجهها الى ملتقى الوحدة والحضارة الاسلامية المعاصرة المنعقد في مدينة قم المقدسة ان مسؤولية علماء الاسلام والنخب باتت شاقة جدا في الوقت الذي يواجه العالم الاسلامي تحديا كبيرا حيث تصطف جبهة الكفر والنفاق والاستكبار بقيادة اميركا والكيان الاسرائيلي في مواجهة جبهة الاسلام الاصيل الداعية الى الحق والعدالة.

وأكد آية الله نوري همداني على ضرورة معرفة وتقديم الاسلام الاصيل من جهة ، وفضح وكشف صورة النفاق والاستكبار من جهة اخرى. وقال ان هذا المبدأ لايتحقق الا بالتقريب بين المذاهب وهو العامل الأهم للوحدة بين المسلمين.

ودعا المرجع الديني اية الله نوري همداني مرة اخري، علماء اهل السنة والشيعة في كل بقاع العالم الاسلامي الى التحلي باليقظة والوعي لاحباط هذه المؤامرة، والتكاتف والتلاحم فيما بينهم لمنع التطرف ان صدر بأسم الشيعة او أهل السنة وبث اليأس في قلوب اعداء الاسلام.