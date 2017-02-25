* شيخ الاسلام: جهود المدافعين عن فلسطين أدت الى ادانة الصهاينة في مجلس الامن

أكد الامين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، دور المنظمات المدنية المدافعة عن فلسطين في تجسيد مظلومية الشعب الفلسطيني، مضيفا ان هذه المنظمات قادرة على ايجاد مشكلات جادة للكيان الصهيوني.

وفي ختام الملتقى الدولي للناشطين والمنظمات المدنية المدافعة عن فلسطين، يوم الخميس، قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني، حسين امير عبداللهيان: ان عقد المؤتمر الدولي لدعم فلسطين، جاء تزامنا مع الذكرى السنوية المائة لوعد بلفور، والذكرى السنوية السبعين لتقسيم فلسطين، والذكرى السنوية الخمسين لاحتلال القدس الشريف من قبل الكيان الصهيوني.

واضاف: ان احد اهم الاجراءات لمواجهة الصهاينة هو موضوع المقاومة، ولابد من توسيع نطاق المقاومة من غزة الى الضفة وان شاء الله لتشمل جميع الاراضي المحتلة.

وتابع: ان هناك جهودا واسعة في خارج فلسطين تقوم بها المنظمات الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني، حيث تعتبر هذه المنظمات جانبا هاما لتحقيق اهداف المؤتمر الاخير.

ولفت امير عبداللهيان الى ان الملتقى الدولي للناشطين والمنظمات الشعبية المدافعة عن فلسطين، حقق نتائج جيدة وتقرر تشكيل لجان صغرى في العواصم الهامة لعقد الاجتماعات بحضور مندوبي المنظمات الشعبية المحلية والاجنبية والفلسطينية والايرانية.

وأشار الى المكانة الدولية الهامة للمنظمات الشعبية، مضيفا: ان هذه المنظمات يمكنها اداء دور هام في موضوع فلسطين... إذ يمكنها ان توصل نداء الشعب الفلسطيني المضطهد الى العالم، ويمكنها ان تكون عامل ضغط جاد على الصهاينة لكسر الحصار.

من ناحيته أكد مستشار وزير الخارجية ان جهود المنظمات الشعبية المدافعة عن فلسطين في فضح الكيان الصهيوني أدت الى أدانة الصهاينة في مجلس الامن الدولي. فبعد حرب 2008 وما بعدها ضد غزة أدركت شعوب العالم ان الصهاينة ظالمون.

وعلى هامش ملتقى المنظمات المدنية المدافعة عن فلسطين، قال حسين شيخ الاسلام يوم الخميس: كلما تقدم التاريخ نحو المستقبل، فإن دور الشعب والرأي العام في تقرير المصير يصبح اكثر اهمية.

وتابع: ان المنظمات الشعبية لها دور هام في تنوير الاذهان بشأن جرائم الصهاينة، حتى ان جهود المنظمات الشعبية المدافعة عن فلسطين، في فضح الكيان الصهيوني، أدت الى إدانة الاستيطان الصهيوني في مجلس الامن الدولي.