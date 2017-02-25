كما حررت القوات العراقية معسكر الغزلاني في محيط المطار بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد تنيظم "داعش" خسائر كبيرة في الارواح والمعدات.



وأفادت مصادر عراقية عن "استمرار عمليات التطهير والتفتيش عن الألغام والمتفجرات في مطار الموصل وذلك بعد فرض القوات العراقية كامل سيطرتها على مدرج وصالات المطار".



واشارت المصادر الى انه "بعد تحرير المطار بشكل كامل تتقدم القوات العراقية باتجاه حي الطيران أول أحياء الجانب الأيمن من الموصل".