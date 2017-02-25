عقد يوم الخميس في مدينة جدة اول اجتماع حول الحج بين وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة حميد محمدي ووفد وزارة الحج والعمرة السعودية برئاسة محمد صالح بنتن.

وافاد الموقع الالكتروني لمنظمة الحج والزيارة الايرانية، ان هذا الاجتماع الذي استغرق ساعتين عقد في مبنى وزارة الحج السعودية وبدء باستقبال رسمي للوفد الايراني من قبل وزير الحج السعودي حيث طرح الطرفان وجهات نظرهما.

وفي الاجتماع استعرض رئيس الوفد الايراني مواقف وتوقعات الجمهورية الاسلامية الايرانية واكد على حقوق الحجاج الايرانيين والتي تم اطلاع وزارة الحج السعودية على نقاطها الاساسية من قبل، شارحا وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الاطار.

من جانبه شرح وزير الحج السعودي برامج وزارته لموسم الحج القادم، معربا عن امله بان يقام الحج القادم بمشاركة الحجاج الايرانيين.

ومن المقرر دراسة الابعاد المختلفة للموضوع خلال الاجتماعات القادمة.