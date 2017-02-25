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|رقم الخبر: 188304
|تاريخ النشر: شباط 24, 2017
|الوقت: 17:43
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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بالفيديو.. الجيش واللجان الشعبية يصدّون محاولات تقدم لقوى العدوان السعودي في الجوف
صدّت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية محاولة تقدم لقوى العدوان السعودي الأميركي في جبهات مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وذلك اثر اغارة سريعة، أسفل العقبة، أدت الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.
وفي منطقة الصبرين، دمرت وحدات القناصة والهندسة في الجيش واللجان الشعبية، آلية عسكرية سعودية، الليلة الماضية.
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