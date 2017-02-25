  • السبت ٢٨ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • السبت , فبراير 25, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188304 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: الوسائط المتعددة  
بالفيديو.. الجيش واللجان الشعبية يصدّون محاولات تقدم لقوى العدوان السعودي في الجوف

بالفيديو.. الجيش واللجان الشعبية يصدّون محاولات تقدم لقوى العدوان السعودي في الجوف

صدّت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية محاولة تقدم لقوى العدوان السعودي الأميركي في جبهات مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وذلك اثر اغارة سريعة، أسفل العقبة، أدت الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.

وفي منطقة الصبرين، دمرت وحدات القناصة والهندسة في الجيش واللجان الشعبية، آلية عسكرية سعودية، الليلة الماضية.

صد محاولات تقدم لقوى العدوان السعودي في الجوف
downloadتحميل
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1519 sec