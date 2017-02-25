وقال محمد رضا محمدي، في تصريح للصحفيين، الأربعاء الماضي: انه تم إنجاز هذه المنصة النفطية بمليونين و350 ألف شخص/ ساعة عمل وبلغت كلفته 26 مليون يورو، في حين كانت الاعتمادات المخصصة له 42 مليوناً و800 ألف يورو. وأوضح بأن المنصة مجهزة بكيبلات ضوئية وخطوط أنابيب ممتدة في قاع البحر ودوائر تلفزيونية مغلقة وسيتم إنفاق بقية مبلغ الاعتمادات المخصصة لعمليات نقل ونصب المنصة في الحقل المشترك بين ايران والسعودية.

وأشار محمدي الى أن المنصة (F18)قادرة على إستخراج النفط من 12 بئراً، إلا أنه في مرحلة أولى سيتم حفر 8 آبار لاستخراج 12 ألف برميل من النفط يومياً. وأضاف: انه في ضوء أجهزة السيطرة والتحكم المنصوبة في هذه المنصة، فان عمليات إستخراج ونقل النفط تجري بصورة آلية ومن دون حضور كوادر بشرية.

وقال محمدي: ان هذه المنصة البالغ وزنها 1200 طن وارتفاعها 56 متراً ستنصب خلال النصف الأول من العام (الايراني) القادم (يبدأ في 21 آذار/ مارس) على بعد 50 متراً من الساحل وكيلومترين من مجمع منصات حقل فروزان النفطي الواقع على بعد 110 كم من جزيرة خارك، في الحقل النفطي المشترك بين ايران والسعودية.