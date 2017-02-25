قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني: ان حجم التبادل الاقتصادي بين ايران وجمهورية آذربايجان الى جانب التعاون السياسي والثقافي المناسب في تقدم متواصل عاماً بعد عام، وان الأرقام تكشف عن نمو بنسبة 70 بالمائة.

وصرح محمود واعظي، الخميس، في الملتقى التجاري بين ايران وجمهورية آذربايجان في مدينة سرعين السياحية (شمال غرب): انه لا يوجد أي بلد مثل ايران وجمهورية آذربايجان تربطهما مشتركات وأواصر ثقافية ودينية وتاريخية واسعة، مؤكداً ضرورة الإفادة من هذه المزايا للمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية. وأشار واعظي الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الايرانية الحالية (حكومة التدبر والأمل) لتمتين العلاقات مع آذربايجان، ومن أهمها تفعيل لجنة التعاون المشترك بين البلدين بعد خمس سنوات من تعطيل نشاطاتها.

وقال رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة: ان الرئيسين الايراني والآذري التقيا سبع مرات في غضون السنوات الثلاث الماضية، وفي اللقاء الثامن الذي سيجري هذا الشهر في طهران سيتم تنظيم برنامج لتعزيز العلاقات الثنائية. وصرح واعظي بأن العلاقات بين ايران وآذربايجان استراتيجية، مؤكداً على ترسيخ التعاون الاقتصادي، وقال: ان المستثمرين الايرانيين يحرصون على الاستثمار في جمهورية آذربايجان، كما ان الطرف الآخر تحدوه نفس الرغبة، والأرضية متاحة لتنفيذ الأعمال المشتركة الكبرى.

وأشار الوزير الايراني الى دور المناطق الحدودية بين ايران وجمهورية آذربايجان في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وقال: ان القدرات السياحية والزراعية والصناعية في محافظة أردبيل مناسبة جداً وبإمكان المستثمرين الآذريين الاستثمار في هذه المحافظة.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين في مدينة أرومية مركز محافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب ايران)، قال واعظي: ان هدف الملتقى الاقتصادي بين ايران وجمهورية آذربايجان المنعقد في مدينة أرومية، هو الصياغة النهائية لمذكرة التعاون بين البلدين والتي ستوقع من قبل رئيسي البلدين بعد 10 أيام. وأوضح بأن الملتقى يتناول قضايا مهمة مثل دعم الاستثمارات بين البلدين والمواصفات القياسية والصحة والبيئة وسكك حديد آستارا الحدودية والعلاقات بين التجار.

وأشار وزير الاتصالات الى دور محافظة آذربايجان الغربية في زيادة التبادل التجاري بين ايران وجمهورية آذربايجان، وقال: ان المحاصيل الزراعية والصناعية الجيدة لمحافظة آذربايجان الغربية ستشكل صادرات ايران الرئيسية الى جمهورية آذربايجان.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد بجمهورية آذربايجان، شاهين مصطفى أوف، بأن زيادة التبادل الاقتصادي والتجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد من أولويات الأهداف الاقتصادية والتجارية لبلاده.

وفي كلمة له خلال الملتقى الاقتصادي المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان المنعقد في مدينة أرومية مركز محافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب ايران)، وأضاف: ان ايران جارة قوية وشقيقة قيمة وان إرادة البلدين تتمثل في رفع مستوى التبادل التجاري. وأشار الى تحقق حجم التبادل التجاري بين البلدين بقيمة 500 مليون دولار. وأضاف: ان هذا الهدف تحقق بإرادة البلدين وعزمهما على تطوير التبادل التجاري بينهما.

وقال وزير الاقتصاد الآذربايجاني: ان علاقات اقتصادية واسعة يمكن أن تتحقق بين التجار والمستثمرين في محافظة آذربايجان الغربية وجمهورية آذربايجان وان هذه الزيارة تأتي في سياق تسهيل هذه العلاقات.