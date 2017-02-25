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رقم الخبر: 188299 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
تأسيس مراكز تجارية إيرانية في 6 دول

تأسيس مراكز تجارية إيرانية في 6 دول

أعلن مساعد مؤسسة تطوير التجارة الايرانية، محمد رضا مودودي، عن تأسيس 6 مراكز تجارية ايرانية في دول الصين والعراق وأفغانستان ولبنان وسورية وروسيا وجمهورية آذربايجان.

وصرح بأن المراكز التجارية ستشكل بالتعاون مع مؤسسة تطوير التجارة الايرانية والقطاع الخاص، والمركز التجاري الأول سيدشن في شانغهاي بالصين على مساحة ألفين و700 مترمربع باستثمار من قبل شركة صينية. وأشار مودودي الى تخصيص 16 ألفاً و500 مليار تومان (الدولار يساوي أكثر من 3200 تومان) لحماية الوحدات الإنتاجية .

 
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