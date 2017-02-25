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رقم الخبر: 188298 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: دوليات  
هولندا: نائب معادي للإسلام يوقف حملته

هولندا: نائب معادي للإسلام يوقف حملته

قال النائب الهولندي اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، إنه سيعلق حملته للانتخابات البرلمانية المقبلة، في أعقاب فضيحة تضمنت مسؤولا أمنيا مسؤولا عن حمايته.

جاء رد فعل فيلدرز على قصة نشرتها صحيفة، الخميس، تزعم أن المسؤول الأمني المعتقل بالفعل للاشتباه في تسريبه معلومات سرية يشتبه أيضا في ارتكابه مخالفات سابقة خلال عمله.

ونقلت أسوشيتد برس عن فيلدرز في تغريدة على تويتر إن "الأنباء مقلقة للغاية"،  وأضاف أنه حتى يتضح الأمر، فإن حزبه الشعبوي "حزب من أجل الحرية" سيقوم "بتعليق أنشطته العامة".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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