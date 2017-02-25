أعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية، حسين أبوئي، بأن قيمة صادرات البلاد من السجاد بلغت 500 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأخيرة أي منذ بداية العام الايراني الجاري لغاية الآن (بدأ في 20 آذار/ مارس).

وفي كلمة له خلال الملتقى الوطني الرابع للسجاد الآلي المنعقد في مدينة كاشان (وسط البلاد)، قال أبوئي: ان قيمة صادرات السجاد الآلي والموكت والبسط بلغت نحو 276 مليون دولار، فيما بلغت قيمة صادرات السجاد اليدوي 224 مليون دولار.

وأشار أبوئي الى أن الطاقة الإنتاجية للبلاد في مجال السجاد الآلي تبلغ 125 مليون مترمربع و500 ألف قطعة، وأضاف: هنالك الآن 137 مشروعاً قيد التنفيذ بنسبة 40 إلى 70 بالمائة و104 مشاريع بنسبة أكثر من 70 بالمائة سيتم تدشينها في غضون الأشهر المقبلة، مما تزيد طاقة البلاد الإنتاجية بمقدار 57 مليون مترمربع.

كما أشار مساعد وزير الصناعة الى أن مدينة كاشان تحوز المرتبة الأولى في البلاد من حيث إنتاج السجاد بمقدار 70 مليون مترمربع سنوياً، وقال: ان الهدف تحقيق زيادة قدرها 150 مليون مترمربع حتى نهاية الخطة العشرينية (2025). وصرح بأن غالبية صادرات البلاد هي لأربع دول، وأضاف: ان 45 من نسبة صادرات البلاد تتم الى أفغانستان، و25 بالمائة الى العراق، ومع احتساب الصادرات الى تركمانستان وباكستان تصل النسبة الى 85 بالمائة. وأوضح بأن الطلب العالمي على السجاد ارتفع بنسبة 4 بالمائة خلال العام الماضي ليصل الى 6ر18 مليار مترمربع، ومن المتوقع أن يرتفع في العام 2018 الى 4ر19 مليار مترمربع.