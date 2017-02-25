قال عمدة سوري مهاجر: إن بلدته الواقعة في ولاية نيوجيرسيي الأمريكية لن تكون ملاذا للمهاجرين الذين يعيشون بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة.

وكتب "مايكل غسالي" عمدة مونتفيل على صفحته بموقع فيسبوك: إن العمدة يتعين ألا يدافع عن تحدي القوانين الاتحادية، وانه لن يوقع أي أوامر تنفيذية يطلب من موظفي البلدة أن يفعلوا ذلك.

ونقلت أسوشيتد برس عن العمدة الجمهوري، الذي خاض الانتخابات على منصبه مستقلا لصحيفة "ذا ريكورد" إنه يأمل ألا يساء فهم موقفه على أنه ضد التعددية.