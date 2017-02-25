وخلال تفقده لجسر (آستارا - آستارا) الخميس، قال نجفي: ان مدينة آستارا بحاجة إلى مليار دولار من الإئتمانات وإن جمهورية آذربايجان سوف تقدم إستثماراً بملبغ 500 مليون دولار لدعم هذا المشروع. واعتبر ان المرسي يعتبر من أهم الأقسام الخاصة بمشروع خط السكك الحديد (آستارا - آستارا) في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن جسر السكك الحديدية (آستارا - آستارا) يبلغ طوله 80 متراً وهو على وشك الإتمام، داعياً الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود من أجل إنهاء المرسى.

وأشار نجفي إلى أن المشروع هو مشروع دولي وإن الإنتهاء منه سوف يسهل عملية نقل البضائع في ممر الـ(شمال - جنوب). ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى الإنتهاء من هذا المشروع في فترة قياسية، مشيراً إلى أن مراسم إفتتاحه سوف تجري بحضور الرئيسين الإيراني والآذربايجاني.