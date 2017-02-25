وتشارك في المعرض الذي انطلق، اليوم الجمعة، شركات من الصين وتركيا وباكستان التي تعرض أحدث الإنجازات التي توصلت إليها في مجال الهياكل والواجهات والتقنيات الحديثة في مجال البناء. وتشارك في المعرض 57 شركة أجنبية و90 شركة إيرانية.

ويقام المعرض الدولي الرابع لصناعة البناء لمدة أربعة أيام ويهدف إلى تطوير التقنيات الحديثة في مجال البناء والاهتمام بمقاومة المباني وخفتها، وكذلك الإهتمام بجمال المدن بما يتناسب مع الثقافة الإيرانية – الإسلامية، وكذلك تبادل التقنيات بين الشركات الإيرانية والأجنبية والتعرف على المنتجين والمصنعين الأجانب وعلى التقدم الذي أحرزوه في هذا المجال.