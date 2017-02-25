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رقم الخبر: 188293 تاريخ النشر: شباط 24, 2017 الوقت: 17:25 الاقسام: اقتصاد  
إنطلاق المعرض الدولي الرابع لصناعة البناء في طهران
بمشاركة 147 شركة إيرانية وأجنبية

إنطلاق المعرض الدولي الرابع لصناعة البناء في طهران

تحت شعار (تقنيات البناء والواجهات والهياكل والصناعات المتعلقة) إنطلق المعرض الدولي الرابع لصناعة البناء بمشاركة 147 شركة إيرانية وأجنبية في طهران.

وتشارك في المعرض الذي انطلق، اليوم الجمعة، شركات من الصين وتركيا وباكستان التي تعرض أحدث الإنجازات التي توصلت إليها في مجال الهياكل والواجهات والتقنيات الحديثة في مجال البناء. وتشارك في المعرض 57 شركة أجنبية و90 شركة إيرانية.

ويقام المعرض الدولي الرابع لصناعة البناء لمدة أربعة أيام ويهدف إلى تطوير التقنيات الحديثة في مجال البناء والاهتمام بمقاومة المباني وخفتها، وكذلك الإهتمام بجمال المدن بما يتناسب مع الثقافة الإيرانية – الإسلامية، وكذلك تبادل التقنيات بين الشركات الإيرانية والأجنبية والتعرف على المنتجين والمصنعين الأجانب وعلى التقدم الذي أحرزوه في هذا المجال.

 
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