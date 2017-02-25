أعلن ألكسندر غروشكو، مندوب روسيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي، أن على دول الحلف إعادة النظر في سياسة تخويف روسيا إذا أرادت مكافحة الإرهاب بالفعل.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية، الجمعة 24 فبراير/شباط، عن غروشكو، قوله: "إذا اهتمت دول حلف شمال الأطلسي بمكافحة التهديدات الإرهابية، فعليها إعادة النظر في سياسة التخويف تجاه روسيا، وعليها السعي إلى إقامة

حوار عقلاني حول ما يمكن أن نعمله سوية. هناك إمكانية للتعاون، الإرهاب لا يعرف الحدود".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن العمل المشترك (بين روسيا والناتو) قد يلبي مصلحة أمن روسيا وأمن دول الحلف على حد سواء، مشيرا إلى أن أي منظمة لوحدها لا يمكنها إنشاء "جزر آمنة".

وبحسب غروشكو، فإن حلف شمال الأطلسي عندما علق التعاون مع روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، العام 2014، ألحق ضررا بمصالحه في مجال الأمن.

هذا وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي في موسكو مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأفاد بيسكوف أن أردوغان سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، يومي 9 و10 مارس/آذار المقبل.

وبحسب الكرملين، فإن زعيمي الدولتين ناقشا، في اتصال هاتفي في وقت سابق، جملة من المسائل الملحة المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية التركية في مجال الاقتصاد وعددا من القضايا الدولية الأخرى.