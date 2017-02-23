أقيم المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية يومي 21 و22 شباط/ فبراير 2017، في العاصمة الايرانية طهران، وذلك برعاية قائد الثورة الإسلامية، وحضور ممثلين عن 80 دولة.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن 80 دولة على مستوى رؤساء البرلمانات ونوابهم ورؤساء اللجان البرلمانية، اضافة الى شخصيات في حركات المقاومة.

وناقش المؤتمر التحديات الدولية والاقليمية امام القضية الفلسطينية اضافة الى تكريس مبدأ الوحدة وانهاء الانقسام بين الامة الاسلامية وحشد الطاقات لدعم الشعب الفلسطيني.

وقد ارتبطت الثورة الاسلامية في ايران بالقضية الفلسطينية منذ بداياتها وحتى اليوم، ودعمتها بمختلف السبل المتاحة المعنوية والمادية، لتكريس مقاومة الشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على انتهاكات كيان الاحتلال الاسرائيلي لحقوقه المشروعة.



وهذه بعض اللقطات من المؤتمر..