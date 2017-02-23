وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية -في بيان الأربعاء- أن قوات الجيش الوطني الشعبي ضبطت سيارة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين و1800 لتر من الوقود وثلاثة أجهزة للكشف عن المعادن ومطرقة ضاغطة بكل من ولاية "تمنراست" وبلدية "برج باجي مختار" التابعة لولاية أدرار.