  • الخميس ٢٦ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الخميس , فبراير 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188232 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 21:41 الاقسام: عربيات  
الجيش الجزائري يدمر 11 مخبأ للإرهابيين شرق البلاد

الجيش الجزائري يدمر 11 مخبأ للإرهابيين شرق البلاد

دمرت قوات الجيش "الوطني الشعبي" الجزائري 11 مخبأ للإرهابيين وستة ألغام وثلاثة مدافع بكل من ولايتي "سكيكدة" و"جيجل" الواقعتين شرق البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية -في بيان الأربعاء- أن قوات الجيش الوطني الشعبي ضبطت سيارة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين و1800 لتر من الوقود وثلاثة أجهزة للكشف عن المعادن ومطرقة ضاغطة بكل من ولاية "تمنراست" وبلدية "برج باجي مختار" التابعة لولاية أدرار.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الجزائر/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0707 sec