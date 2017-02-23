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|رقم الخبر: 188232
|تاريخ النشر: شباط 22, 2017
|الوقت: 21:41
|الاقسام: عربيات
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الجيش الجزائري يدمر 11 مخبأ للإرهابيين شرق البلاد
دمرت قوات الجيش "الوطني الشعبي" الجزائري 11 مخبأ للإرهابيين وستة ألغام وثلاثة مدافع بكل من ولايتي "سكيكدة" و"جيجل" الواقعتين شرق البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية -في بيان الأربعاء- أن قوات الجيش الوطني الشعبي ضبطت سيارة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين و1800 لتر من الوقود وثلاثة أجهزة للكشف عن المعادن ومطرقة ضاغطة بكل من ولاية "تمنراست" وبلدية "برج باجي مختار" التابعة لولاية أدرار.
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