قتل شخص، وأصيب آخرين في انفجار جسم غريب في العاصمة السودانية الخرطوم، حسب ما أفاد مصدر محلي الأربعاء.

وحسب المعلومات الأولية، فإن جسما انفجر في حي مايو جنوب الخرطوم ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بعضهم خطيرة.

وقالت الشرطة السودانية إن الانفجار وقع في مخزن خاص ببيع الحديد "الخردة " بمنطقة الشاحنات في منطقة مايو جنوب الخرطوم، مما أدى لوفاة عامل وإصابة آخرين.

من جهة اخرى قتل حوالي 20 شخصا وجرح العشرات نتيجة لاشتباكات بين رعاة ومزارعين في شرق إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003، وفقا لمسؤول محلي وشهود عيان.

وأوضح شهود عيان لـ"فرانس برس" أن "الحادثة وقعت نتيجة لخلاف بين مزارع وراع وعلى إثر ذلك حدث إطلاق نار واستنصر كل منهم بأهله ووقعت اشتباكات تسببت في مقتل 9 أشخاص والآن نشرنا قوات من الجيش والشرطة والأمن في المنطقة".

وأضافوا أن "الخلاف تطور بين المزارع والراعي إلى اشتباكات قبلية بين قبيلة بني جرار العربية وهم من رعاة الإبل، وقبيلة البرتي الإفريقية".