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رقم الخبر: 188230 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 21:36 الاقسام: عربيات  
المعارضة البحرينية تدعو الشعب للتأهب الفدائي بوجه نظام آل خليفة

المعارضة البحرينية تدعو الشعب للتأهب الفدائي بوجه نظام آل خليفة

اعتبرت المعارضة البحرينية في الخارج أن دماء الشهيد عبدالله العجوز التي أريقت على مذبح الدفاع عن الدين والعزة والكرامة الوطنية، وكلمات والدته الصابرة ووالده، إنما تؤكد أحقية المسار الوطني لشعب البحرين العظيم وقوته وصلابته في استمرار مقاومة الاستبداد والديكتاتورية مهما بلغت التضحيات، وتثبت ظلامته ومشروعه الوطني في بناء دولة العدل والمواطنة والقانون.

وفي بيان لها أكدت المعارضة البحرينية أنه "بعد اصرار النظام على التصعيد في كل المستويات عبر اتخاذ سياسة التصفية الجسدية ضد أصحاب الرأي والمعارضين والنشطاء وتشريع الحكم العسكري البوليسي فإن كل سياسات النظام لن تزيده إلا فشلاً وهزيمة وخزي وعار، ولن يجني من جرائمه أي نتيجة سياسية لصالحه، فشعبنا قرر التحرر والانعتاق والتغيير وبناء دولة العدل والمواطنة ولن يتراجع مهما بلغت التضحيات".

كما دعت الشعب البحريني عامة للتأهب الفدائي لصد أي محاولة مجنونة من نظام آل خليفة في استكمال ما يريده من استهداف الدين والعقائد والفرائض والشعائر عبر استهداف الشيخ عيسى أحمد قاسم ، واستحضار موقف وشجاعة ومقاومة الفدائي البطل مصطفى حمدان على الدوام.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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