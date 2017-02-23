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رقم الخبر: 188229 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 21:34 الاقسام: عربيات  
النقض المصرية تؤيد أحكام السجن ضد 9 مدانين بقتل الشيخ حسن شحاتة

النقض المصرية تؤيد أحكام السجن ضد 9 مدانين بقتل الشيخ حسن شحاتة

أيدت محكمة النقض المصرية، حكما بسجن تسعة متهمين مدة 14 عاما، بعد إدانتهم بقتل أربعة مواطنين مصريين والتمثيل بهم، بينهم عالم الدين الشيخ حسن شحاتة.

وذكرت مصادر قضائية في مصر أن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، رفضت الثلاثاء، طعون المتهمين التسعة المحبوسين وأيدت حكم الجنايات بسجنهم، علما أن أحكام النقض نهائية وغير قابلة للطعن.

وتحدث القيادي المصري الطاهر الهاشمي لوكالة "رويترز" عن قرار محكمة النقض، قائلا: "هذه جريمة، الجريمة يتعامل معها القضاء بشكل حيادي"، مضيفا: "نحن لدينا ثقة في القضاء المصري ورؤيته التي لا يمكن أن تكون مبنية إلا على حقائق، الجميع مصريون ولا فرق بين مسلم ومسيحي، ولا بين سني وشيعي، لا فرق بين أي مذهب أو طائفة أو فرقة أو اتجاه أو فكر أبدا أمام القضاء".

وتعود قضية قتل عالم الدين المصري الشيخ حسن شحاته وثلاثة آخرين من أتباع المذهب الجعفري إلى يونيو 2013 خلال عهد حكم الرئيس مرسي المنتمي لحركة الإخوان المسلمين، عندما هاجم عدد من المتطرفين منزلا قرب القاهرة، كان يتجمع فيه عدد من المصريين لإحياء مناسبة دينية، حيث قاموا بقتلهم والتمثيل بجثامينهم.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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