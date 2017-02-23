كشف اللجنة المنظمة لمعرض الدفاع "ايديكس 2017" لـ"سبوتنيك" أن دولة الإمارات وقعت صفقة لشراء صواريخ مضادة للدبابات بقيمة إجمالية يزيد مقدارها على 2.6 مليار درهم (أكثر من 700 مليون دولار أمريكي) مع روسيا.

ونوه المسؤول الإماراتي بأن دولة الإمارات تقتني الصواريخ لأجل قواتها المسلحة، في محاولة لنفي تورط الإمارات على غرار دول خليجية أخرى في تزويد قوات المعارضة والجماعات الإرهابية التي تقاتل في سوريا، وتوريد أسلحة الى تلك الجماعات بغطاء تزويد قواتها.

ولم يشر المسؤول الاماراتي الذي تشارك بلاده في العدوان على اليمن إلى ضمان عدم وصول تلك الأسلحة الى عناصر القاعدة وداعش التي تقاتل الى جانب بلاده في جنوب وغرب اليمن ضد الجيش واللجان الشعبية.