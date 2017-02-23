هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني، صباح الأربعاء، منزلا سكنيا في حي بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" أن طواقم بلدية الاحتلال حاصرت منزل المواطن لؤي أبو رموز بالحي، تمهيدا لهدمه، وأخرجت المتواجدين بالقوة ومعظمهم من الأطفال وابعدتهم عن محيط المنزل كما منعت الاقتراب منه.

وفي سياق متصل شنت قوات الاحتلال, حملة اعتقالات في عدد من مدن الضفة المحتلة والقدس طالت 17 فلسطينيا بعد حملة مداهمة و تفتيش واسعة.

وأفادت الوكالة أن حملة المداهمات والاعتقالات شملت بلدة بيتا جنوب نابلس، ودورا بالخليل، ومخيم عايدة ببيت لحم، وبلدة حزما شمال القدس المحتلة، ومدينة جنين شمال الضفة الغربية.

كما داهمت قوات الاحتلال قرية "دورا" وصادرت 200 ألف شيكل وسيارتين.

وفي غضون ذلك اقتحم مستوطنون متطرفون باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ونظم المستوطنون جولات استفزازية في ساحاته بحراسة أمنية مشددة، حيث أن الشرطة الإسرائيلية واصلت فرض قيودها وإجراءاتها المشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس هيئة المرابطين في القدس الشريف يوسف مخيمر عند دخوله من باب الأسباط. وذكر بيان لهيئة المرابطين، الأربعاء، أنه تم تحويل مخيمر من مركز القشله إلى المسكوبية، علما أنه تم إنهاء قرار إبعاده عن المسجد الأقصى قبل أسبوع، حيث تم إبعاده للمرة الثالثة، ولم يعرف سبب الاعتقال.

من جانب آخر قال مركز "الميزان" الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ مطلع عام 2007 وحتى الآن 5 صيادين، وأصابت 107 آخرين، واعتقلت 547، واستولت على 181 قاربا.

وأضاف المركز، في بيان له، أن قوات الاحتلال شددت من حصارها على قطاع غزة وتصاعدت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية منذ إعلان "إسرائيل" قطاع غزة كيانا معاديا عام 2007.

وأوضح أنه بفعل هذه الممارسات والانتهاكات تراجع المستوى المعيشي لفئة الصيادين الفلسطينيين، ليصبحوا من بين الفئات الأشد فقراً، وأن الأمر لم يقتصر على الصيادين وحدهم، بل طال تأثير تلك الانتهاكات العاملين في المجالات المتصلة بمهنة الصيد كصانعي القوارب والشباك والمعدات وعمال الصيانة وتجار الأسماك، كذلك قطاع المستهلكين الذين تتأثر سلتهم الغذائية، بالإضافة إلى الأثر الكارثي على حقوق الإنسان بالنسبة لعائلات الصيادين.

وأدان مركز الميزان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة الصيادين في عرض البحر، ورأى أن هذه الانتهاكات تتعدى الضرر المباشر الذي يلحق بالصيادين ليطال قطاع الصيد بمجمله، مؤكدا حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرية في البحر، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين.