بغداد/نافع الكعبي - لليوم الثالث على التوالي، تواصل القوات العراقية المشتركة، تقدمها من المحور الجنوبي للموصل، بدعم من كتائب المدفعية وإسناد جوي وقصف صاروخي مكثف، في إطار هجوم لاستعادة الجانب الغربي من المدينة الذي يشكل آخر أكبر معاقل داعش وأهمها في الموصل، واستعادت السيطرة على قرية البويوسف التي تعتبر قاعدة رئيسية للتنظيم وجرى القتال فيها من منزل إلى منزل. وسيطرت القوات العراقية (نارياً) على المطار ومحيطه، وسط انهيار نقاط مرابطة "داعش" الخلفية في أكبر معسكر بالموصل وفرار عناصر التنظيم الإرهابي الى قضاء تلعفر ومناطق أخرى، في حين أعلنت جحافل الحشد الشعبي عن انطلاق الصفحة السادسة من عمليات غرب الموصل. فيما تمكنت القوات العراقية من العثور على أحد أنفاق تنظيم داعش الكبيرة، من أصل 100 نفق يتوقع وجودها بمحيط الساحل الغربي لمدينة الموصل.

وبدا الجيش متفائلاً، في اليوم الثالث للهجوم، وتقدمت القوات والوحدات التي تضم الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع وفصائل الحشد الشعبي، في سرعة تجاه المطار، مطلقة كمية كبيرة من الصواريخ، على ما أفاد العميد عباس الجبوري الذي قال: كان نصراً واضحاً وناجحاً (السيطرة على قرية البويوسف) في وقت قياسي (...) كنا نقاتل من منزل إلى منزل، معظمهم (عناصر داعش) قتلوا، وبعضهم كان يرتدي أحزمة ناسفة». وبدت آثار الشظايا واضحة على جدران واجهات المنازل ومنها المنزل الذي حولته قوات الشرطة مقراً للقيادة.

* بناء مخيمات لإيواء نازحي الموصل

وتحسبا لعمليات نزوح كبيرة متوقعة، أقامت السلطات مخيما جديدا في منطقة حمام العليل جنوب الموصل لاستقبال المدنيين الفارين من المعارك في الجانب الغربي، في حين توقعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي السبت نزوح قرابة 400 ألف مدني في ظل نقص الوقود والمواد الغذائية في المدينة.

* انقطاع مفاجئ للاتصالات اللاسلكية لداعش

كما أفاد مصدر محلي في المحافظة، بحدوث انقطاع مفاجئ للاتصالات اللاسلكية لدى تنظيم" "داعش في اغلب احياء غربي الموصل.

ورجح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "يكون انقطاع الاتصالات مرتبط بالتفجيرات العنيفة التي ضربت مطار الموصل والتي فيها إحدى مراكز الاتصالات التابعة لتنظيم داعش"، لافتا إلى أن "مفارز داعش في حالة إرباك واضحة".

* الشرطة الاتحادية: نمهّد لعملية تحرير مطار الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي، أن" قوات الشرطة الاتحادية قصفت الأربعاء أهدافا في مطار الموصل الدولي الذي يسيطر عليه تنظيم داعش منذ عام 2014.

ونقلت وكالة الأناضول عن المقدم غزوان داؤود السلامي قوله: إن فرقة القصف المدفعي وجهت في ساعات الصباح الأولى 11 ضربة مدفعية بصواريخ الكاتيوشا المتطورة لمبان بموقع مطار الموصل يتخذها التنظيم مقرا لعناصره ومخزنا للسلاح والعتاد.

وأوضح السلامي، أن" عملية القصف استهدفت أيضا ثلاثة أبراج لتمركز القناصة، وأنها تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

من جانبها، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، عن استكمال تطهير منطقة البو سيف غرب الموصل، مؤكدة أنها تمهد لعملية تحرير مطار المدينة.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان: إن الشرطة الاتحادية حررت 60 عائلة من القرى المحررة وتنقلهم الى أماكن آمنة".

* مقتل عشرات الدواعش بقصف جوي أيمن الموصل

وفي السياق، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن العشرات من عناصر تنظيم "داعش" سقطوا بين قتيل وجريح بقصف جوي شنه التحالف الدولي في الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن طائرات التحالف الدولي قصفت، بشكل عنيف مقرا تابعا لتنظيم داعش في جامع المحمدي بحي الجوسق والذي يتخذه التنظيم مقرا له في الساحل الأيمن لمدينة الموصل"، مبينا أن "القصف أسفر عن تدمير المقر بالكامل".

* انهيار نقاط مرابطة "داعش" الخلفية في أكبر معسكر بالموصل

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الأربعاء، بإنهيار نقاط المرابطة الخلفية لتنظيم "داعش" في معسكر الغزلاني غربي الموصل وسط أنباء عن إعدام التنظيم تسعة من عناصره بسبب الهروب.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن نقاط المرابطة التي تقع خلف الخطوط الدفاعية لتنظيم داعش في معسكر الغزلاني غرب الموصل انهارت مع ساعات الفجر الأولى بعد تعرضها لقصف عنيف من القوات الامنية العراقية المتقدمة"، لافتا إلى أن "العشرات من مسلحي التنظيم تركوا مواقعهم وهربوا إلى الأحياء القريبة".

* قصف جوي يبيد رتلاً لكتيبة نخبة داعش قرب مطار الموصل

كما أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الأربعاء، بأن قصفاً جوياً أباد رتلاً لكتيبة النخبة في تنظيم "داعش" قرب مطار الموصل الدولي غرب المدينة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن طائرات مقاتلة شنت، فجر الاربعاء، غارات عنيفة جدا قرب مطار الموصل، وأبادت رتلا يتألف من عشر مركبات محملة بالمسلحين والعتاد كان في طريق الى داخل المطار لتعزيز خطوط تنظيم داعش الدفاعية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الرتل وفق المعلومات الاولية عائد لكتيبة (المرابطون) والتي تعد من نخبة داعش واغلب عناصرها من العرب والأجانب"، لافتاً إلى أن "جثث عناصر التنظيم والمركبات المحروقة واضحة في الطرقات ".

* الدواعش يداهمون ثلاثة احياء غربي الموصل

وأفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الأربعاء، بأن مسلحي تنظيم "داعش" داهموا ثلاثة احياء غربي الموصل بسبب عبارات جدارية منددة للتنظيم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التنظيم شعر بخطورة كتابة عبارات تندد به وتتوعده بالموت"، لافتا إلى "اعتقال مسلحي التنظيم نحو عشرين مدنياً واقتادوهم إلى جهة مجهولة ".

* العثور على أحد أنفاق "داعش" غربي الموصل

وفي الأثناء، استطاعت قوات عراقية، العثور على أحد أنفاق تنظيم داعش، من أصل 100 نفق يتوقع وجودها بمحيط الساحل الغربي لمدينة الموصل،

وقال العقيد محمد سعدون، من قوات الشرطة الاتحادية، لمصدر خبري: إن النفق الذي تم العثور عليه يعد واحدا من أصل 100 نفق متوقع قام التنظيم بحفرها، للتنقل تحت الأرض والاحتماء من الضربات الجوية أو مباغتة القوات العراقية عند تقدمها.

وأضاف: سنعثر على مزيد منها بالتأكيد، فهي بمثابة ممرات موت تتسلل إلى جنودنا ليلا، ويجب الإشارة إلى حرفية التنظيم في حفر تلك الأنفاق، والتي باتت في بعض المناطق بمثابة مدن صغيرة تحت الأرض".

* الحشد الشعبي يعلن انطلاق الصفحة السادسة من عمليات غرب الموصل

من جانبها، أعلنت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، عن انطلاق الصفحة السادسة من عملياتها العسكرية الخاصة بتحرير غرب الموصل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي أحمد الاسدي في بيان: إن اليوم (الأربعاء) وفي الساعات القليلة الماضية انطلقت جحافلكم الثورية الوطنية صوب اهدافها في جنوب غرب تلعفر لتنقض كالنسور على ما تبقى من جيوب الخيانة والتطرف والتكفير الداعشي في تلعفر".

* كتائب حزب الله تسيطر على قرية غربي تلعفر

بدورها، اعلنت كتائب حزب الله، احدى فصائل الحشد الشعبي، الاربعاء، عن سيطرتها على قرية الشريعة الشمالية غرب قضاء تلعفر.

وقال اعلام الكتائب في بيان مقتضب: بعد انطلاق مرحلة جديدة من العمليات غرب تلعفر، دخلت قوات كتائب حزب الله قرية الشريعة الشمالية وتخوض معارك شرسة داخلها". واضاف الاعلام انه "يتم الان عمليات التطهير وباتت القرية تحت سيطرة الكتائب".

* "داعش" يفرض للمرة الثانية حظراً على التجوال في تلعفر

وأفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الأربعاء، بأن تنظيم "داعش" فرض حظراً على التجوال في قضاء تلعفر غرب الموصل، للمرة الثانية خلال الاسبوع الجاري بسبب العبوات الصوتية.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن خمسة عبوات صوتية انفجرت قرب منازل قيادات وعناصر في تنظيم داعش في إحياء متفرقة من مركز قضاء تلعفر غرب الموصل دفعت التنظيم إلى إعلان حظر التجوال".

* سجين سابق بغوانتانامو يفجر نفسه على قاعدة للجيش في الموصل

كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الأربعاء، أن منفذ الهجوم الإنتحاري الذي وقع قرب مدينة الموصل العراقية، والمنتمي لتنظيم "داعش" هو مواطن بريطاني وسجين سابق في غوانتانامو.

ووفقا للصحيفة، فأن "الإرهابي الذي يبلغ من العمر 50 عاما ويدعى جمال الحارث، قام يوم الإثنين الماضي، بتفجير نفسه داخل سيارة ملغومة قرب قاعدة عسكرية عراقية قرب الموصل في عملية إرهابية تابعة لداعش".

وأضافت الصحيفة، "أطلق سراحه من السجن في خليج غوانتانامو في عام 2004 وعاد إلى وطنه، بعد أن حصل على تعويض 1 مليون جنيه استرليني من الحكومة البريطانية نظير معاناته أثناء سجنه".

واشارت الى أن "الحارث، واسمه الحركي أبو زكريا البريطاني، تسلل إلى سوريا عبر تركيا في عام 2014 للانضمام الى صفوف داعش" موضحة أن "المال المدفوع له من قبل السلطات البريطانية، سلمه للتنظيم الإرهابي".

* "داعش" يأمر الأهالي بهدم الجدران الفاصلة بين منازلهم

في غضون ذلك، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن تنظيم "داعش" أمر أهالي الساحل الأيمن من مدينة الموصل بهدم الجدران الفاصلة بين منزل وآخر لتسهيل تنقل وهروب عناصره بين المنازل، مبينا أن التنظيم قام بمصادرة عدد كبير من مركبات الأهالي لاستخدامها في الصد والتفخيخ.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عناصر داعش صادروا عددا كبيرا من مركبات الأهالي الخاصة من أجل استخدامها في صد تقدم القوات الأمنية أو بغية تفخيخها"، لافتا الى أن "عقوبة من يرفض تسليم مركبته حرقه معها".

* إجلاء 480 نازحاً من قرية غربي الموصل

من جهتها، أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الأربعاء، عن إجلاء 480 مواطنا نازحاً من قرية اليرموك غربي الموصل.

كما أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، الأربعاء، بأن تسعة مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة استهدف عوائل فارة من سيطرة تنظيم "داعش" شمال المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة وضعها مسلحو تنظيم داعش في منطقة جبال حمرين، (٤٠ كم شمال صلاح الدين)، انفجرت، مستهدفة عوائل فارة من التنظيم كانت تسكن قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، ما ادى الى مقتل ثلاثة افراد واصابة ستة آخرين بجروح".

* خسائر فادحة لـ"داعش" بقصف نوعي في غرب العراق

قتل وجرح العشرات من قادة وعناصر تنظيم "داعش"، الثلاثاء، إثر قصف لطيران التحالف الدولي ضد الإرهاب في غربي الأنبار، غرب العراق. وعلمت مراسلة "سبوتنيك" في العراق من مصدر محلي بمحافظة الأنبار، مساء الثلاثاء، بأن طيران التحالف الدولي، بالتنسيق مع الجيش العراقي، نفذ ضربات نوعية استهدفت أربع مضافات لتنظيم "داعش" في قضاء راوة غربي الأنبار.

وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن القصف أسفر عن مقتل وجرح العشرات من أخطر قادة وعناصر "داعش" كانوا داخل المضافات الأربع. يذكر أن أقضية راوة وعانة والقائم هي أخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي في غربي الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربا.

* إحباط محاولة تسلل لـ"داعش" إلى قرى محررة بين ديالى وصلاح الدين

من جهة أخرى، أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن إحباط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" إلى قرى وهاب السلمان على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (63 كم شمال ب‍عقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ السومرية نيوز: إن الحشد العشائري بالتنسيق مع قطعات اللواء 19 في الفرقة الخامسة، أحبط محاولة تسلل ثلاث مركبات تحمل مسلحين من تنظيم داعش إلى قرى وهاب السلمان المحررة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، والتي ما زالت خالية من السكان".

وأضاف العبيدي، أن "مركبات داعش كانت قادمة من جهة مطيبيجة وتم التصدي لها بقوة من قبل الحشد العشائري وقطاعات اللواء 18 مما أدى إلى إيقاع خسائر مادية وبشرية في صفوف التنظيم الذي هرب أفراده إلى عمق الوديان".

* العبادي يتهم (كتلاً) بعرقلة إكماله التغيير الوزاري

سياسياً، إتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الكتل السياسية بعدم دعم برنامجه الاصلاحي في إحداث تغيير وزاري واختيار اشخاص يتسمون بالكفاءة والدراية والتخصص والخبرة والنزاهة. وعبر عن الاسف لما يشهده البرلمان من فوضى وانشقاق وأكد أن الأولوية في عمليات تحرير المدن تحدد وفق اعتبارات عسكرية خالصة مرتبطة بقرار القيادات العسكرية والاهمية الاستراتيجية والسوقية للمدينة داعيا المجتمع الدولي إلى دعم بلاده في مواجهة داعش فكريا واعلاميا.

* فرنسا تجدد دعمها للقوات العراقية والبيشمركة

وفي باريس، جددت فرنسا، دعمها للقوات العراقية والبيشمركة في مواجهة تنظيم "داعش"، مؤكدة ضرورة وجود قوة دولية لمواجهة "الإرهاب"، فيما شددت على أهمية تمتع إقليم كردستان بالأمن والاستقرار.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني عقد، مساء الثلاثاء، في قصر الأليزيه عقب اجتماع بين الجانبين وتابعته وسائل إعلام، إنه بحث مع البارزاني خلال الاجتماع "ملفات الحرب ضد داعش وعملية تحرير الموصل ودور البيشمركة في توفير الأمن والاستقرار"، مشيرا إلى "مناقشة التعاون والتنسيق في الحرب ضد داعش".

* الخارجية العراقية ترفض مزاعم تركيا بشأن إيران

أبدت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء رفضها إزاء تصريح لوزير الخارجية التركي بشأن قيام إيران بـ"نشر التشيع" في العراق، عادة إياه "غير عقلاني"، فيما أشارت إلى أن هذا التصريح يعكس "رؤية طائفية ضيقة". وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان مقتضب: إن ما صدر عن وزير الخارجية التركي بخصوص قيام إيران بنشر التشيع في العراق مرفوض وغير عقلاني" حسبما أفاد موقع السومرية نيوز.

* كندا تستقبل 1200 ايزيدي من العراق

اعلن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين، أن بلاده ستستقبل العام الحالي 1200 لاجئ أيزيدي من العراق تعرضوا للاضطهاد من قبل تنظيم داعش، مشيرا إلى أن 400 سبق ووصلوا إلى الأراضي الكندية.

وقال حسين في تصريح صحفي: ان عمليتنا جارية، وخلال الأشهر الأخيرة بدأ لاجئون ممن نجوا من تنظيم داعش بالوصول إلى كندا”.