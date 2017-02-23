* ناطق القوات المسلحة: نحن لا نلعب.. ومفاجآتنا القادمة هي القاصمة * إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات الغزاة والمرتزقة في باب المندب

أحرز الجيش اليمني وبمساندة اللجان الشعبية الاربعاء تقدما نوعياً جديدا على جبهة المخاء في تعز، وبعد مواجهات شرسة مع ميليشيات العدوان السعودي، إعترفت قيادة العدوان بمصرع أبرز قادة مرتزقتها، نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد سيف محسن اليافعي المرفدي، وهو أرفع مسؤول عسكري يمني منخرط في العدوان يلقى حتفه منذ 26 مارس/ اذار 2015، تاريخ بدء العدوان السعودي الأميركي على الشعب اليمني الأعزل.

وجاء مقتل اللواء اليافعي في هجوم نوعي للجيش اليمني واللجان على جبهة المخاء إحدى مدن محافظة تعز على ساحل البحر الأحمر، حيث قتل مع أعداد كبيرة من مرتزقة العدوان بينهم 3 إماراتيين.

وكان الرئيس اليمني الفار والمستقيل عبد ربه منصور هادي أصدر قرار بتعين اللواء اليافعي قائد المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب بعدما كان القائد السابق للمنطقة العسكرية الرابعة بمنطقة عدن.

واللواء القتيل، من مواليد 1950 من مديرية رصد يافع بمحافظة أبين، حائز على بكالوريوس علوم اجتماعية من جامعة عدن 1969، وبكالوريوس علوم عسكرية كلية الطلقة- روسيا 1974، وماجستير علوم عسكرية أكاديمية فرونزا –روسيا 1984.

وتقلد اليافعي العديد من المناصب منها: مدير دائرة الإستخبارات وقائد المحور الأوسط 1984-1988، مدير دائرة التدريب القتالي 1988-1990، مدير دائرة العلاقات 1990-1994، ومساعد قائد المنطقة العسكرية الشرقية 2000-2010، بالإضافة إلى تسلمه رئاسة أركان المنطقة العسكرية الشرقية 2010-2012، وقيادة المنطقة العسكرية الوسطى 2012-2013.

من جهته أكد مصدر عسكري مقتل وجرح 70 عنصراً من غزاة ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في الضربة الباليستية التي استهدفت غرفة عمليات العدو بالساحل الغربي فجر أمس الأربعاء.

وأوضح المصدر لـ"المسيرة نت" أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت بصاروخ باليستي تجمعات للغزاة والمرتزقة في باب المندب غرب محافظة تعز، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية مخلفا خسائر كبيرة في صفوف الغزاة والمرتزقة وعتادهم العسكري.

كما أكد المصدر أن من بين القتلى عدد من القيادات.

من جانبه كان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد شرف غالب لقمان، قد توعد الثلاثاء، قوى العدوان السعودي الأمريكي بمفاجآت جديدة قاصمة.

وقال العميد شرف لقمان في تصريحات خاصة لقناة المسيرة، مساء الثلاثاء، أن "الضربات الصاروخية الاستراتيجية رغم قلتها إلا أنها مؤلمة للعدو".

كما أشاد لقمان برجال الاستخبارات اليمنية، مؤكداً أنه "لولا المعلومات الاستخبارية الدقيقة لما تحققت الإنجازات على مختلف الأصعدة".

وشدد العميد لقمان قائلاً "نحن لا نلعب في هذه المعركة"، متوعداً قوى العدوان بقوله "ما تحدثنا عنه سابقا تحقق، ومفاجآتنا القاصمة هي القادمة".

كما سخر العميد لقمان من القوات البرية السعودية، مشيراً بأنها "لم تعد ترقى لمواجهة أبطال الجيش واللجان الشعبية".

وفي غضون ذلك استشهد 6 مواطنين بينهم 3 أطفال، الأربعاء، في جريمة جديدة لطيران العدوان السعودي الأمريكي في محافظة مأرب.

وأفاد مصدر محلي في مأرب، أن طيران العدوان استهدف منطقة الجبل الأحمر بمديرية الحميدات في محافظة مأرب بغارتين جويتين أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين بينهم 3 أطفال.

إلى ذلك دكّت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته قبالة منفذ الخضراء في نجران.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته قبالة منفذ الخضراء بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، محققة إصابات مباشرة.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت، مساء الثلاثاء، تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الحرس الوطني في نجران بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

هذا واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، فجر الأربعاء، تجمعات مرتزقة العدوان في منطقة الحناني بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" تحقيق إصابات مباشرة بقصف تجمعات المرتزقة في منطقة الحناني بمديرية مقبنة.

وفي مديرية المخاء، أفاد مراسلنا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة إثر غارات لطيران العدوان شمال جبل النار.

يذكر ان صاروخية الجيش واللجان الشعبية دكت الثلاثاء بصواريخ الكاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران.

وذكر مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن القوة الصاروخية أطلقت صلية من صواريخ "الكاتيوشا" على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الحرس الوطني وحققت إصابات مباشرة.

وفي الوقت ذاته استهدفت مدفعية الجيش واللجان بقذائف المدفعية موقع الضبعة والتبة الحمراء في نجران وحققت إصابات مباشرة.

يذكر أن القوة الصاروخية والمدفعية قصفت في وقت سابق الثلاثاء تجمعات للجيش السعودي خلف رقابة عليب وقبالة مدرستي العطافة وعاكفة في نجران.