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رقم الخبر: 188223 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 21:08 الاقسام: محليات  
مصرع إرهابي في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد

مصرع إرهابي في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد

أعلن قائد قوات الشرطة في محافظة سيستان وبلوجستان (شرقي ايران) حسين رحيمي ان عنصرا شريرا من ذوي السجل الاجرامي والارهابي كانت تطارده قوات الشرطة بالمحافظة لقي مصرعه في عملية خاطفة للشرطة.

وقال العميد حسين رحيمي في تصريح له، الثلاثاء: إن الوحدات الاستخباراتية والعملياتية للشرطة كانت تطارد هذا العنصر الشرير الارهابي بسبب العديد من الاعمال الشريرة التي ارتكبها في جنوب محافظة سيستان وبلوجستان.
واضاف: إن قوات الشرطة حدّدوا محل تنقل هذا الشرير في الطرق الالتفافية بمدينة خاش حيث كان يتنقل بسيارة ذات لوحة مزورة اذ اشتبك مع قوات الشرطة فور مشاهدتها.
وصرح: ان هذا الشرير كان له سجل اجرامي يشمل 15 عملية سطو مسلح في مدن زاهدان وايرانشهر وخاش وقتل احد قوات التعبئة وعملية قطع الطرق ونقل المخدرات واخذ الرهائن في محافظة كرمان والتعاون مع الجماعات المعادية والاعتداء على مقر قوات التعبئة وعدد من الاشتباكات المسلحة مع قوات الشرطة.
وقال العميد رحيمي: إن قوات الشرطة اشتبكت مع هذا الارهابي المسلح وصادرت اربع بنادق ومسدسا وكمية من المتفجرات.
وصرح: ان احد قوات الشرطة اصيب بجروح خلال الاشتباك.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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