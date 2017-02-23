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رقم الخبر: 188222 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 21:06 الاقسام: محليات  
شيه شياؤويوان: تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا رهن بالقضاء على الارهابيين
في تصريحات له من طهران..

شيه شياؤويوان: تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا رهن بالقضاء على الارهابيين

قال المبعوث الصيني الخاص الى سوريا، شيه شياؤويوان: إن مكافحة الارهاب تشكل جزءا هاما من حل الازمة في سوريا؛ مضيفاً: انه لا يمكن تنفيذ وقف اطلاق النار ما لم يتم القضاء على الارهابيين في هذا البلد.

جاءت تصريحات المبعوث الصيني خلال اللقاء مع مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري، الثلاثاء بطهران.
ووصف شياؤويوان (اجتماع آستانة) الذي عقد بمبادرة الدول الثلاث ايران وروسيا وتركيا، بانه (ايجابي) في سياق حل الازمة السورية.
وفيما اكد على اتخاذ خطوات مناسبة لمواصلة وقف اطلاق النار في سوريا، قال: إن بكين ترغب في اجراء مشاورات قريبة ومستديمة مع الجمهورية الاسلامية بشأن القضية السورية.
الى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية: ان المحادثات في آستانة جاءت بهدف التسريع في وتيرة الحل السياسي للأزمة السورية وذلك من خلال تثيبت وقف اطلاق النار والمضي قدما نحو تحقيق المصالحة الوطنية في هذا البلد.
ودعا جابري انصاري الى التركيز على الحل السياسي ومواصلة التقدم في المسار الصحيح؛ مضيفاً: إن تشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على وقف اطلاق النار في سوريا يعد من انجازات اجتماع استانة الاول والثاني.
واعرب المسؤول الايراني عن أمله بإكمال مسيرة المصالحة الوطنية من خلال ترسيخ وقف اطلاق النار في سوريا.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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