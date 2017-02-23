واوضح محمدي في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، ان رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية يرأس وفد الجمهورية الاسلامية الذي يضم 5 اعضاء من المسؤولين في هذه المنظمة للتفاوض بشأن الحج مع المسؤولين السعوديين.

ولفت محمدي بالقول: المعروف –في هذا الخصوص– هو ان يتم تحديد يوم خاص للتفاوض لكل بلد، مضيفا: لكن بالنظر الى وضع المفاوضات بين الجانبين فهناك احتمال بأن يتم تأجيل هذه المفاوضات الى أيام لاحقة.

وتوقع المشرف على مؤسسة الحج والزيارة حميد محمدي، زيادة عدد الحجاج الايرانيين في الحج القادم الى 80 ألف حاج، وقال: إن ايران تدعو السعودية الى ضمان أمن الحجاج واحترامهم وهذا ليس بموضوع جديد.

و قبيل مغادرته الى السعودية على رأس وفد يضم خمسة اعضاء من المسؤولين في هذه المنظمة للتفاوض بشأن الحج مع المسؤولين السعوديين، أكد محمدي ان هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من وزير الحج السعودي.

واوضح انه في حال التوصل الى اتفاق مبدئي مع مسؤولي شؤون الحج في السعودية، عندها سيتم تشكيل فريق آخر لإيفاده الى السعودية يضم مسؤولي شركات الطيران ورئيس المركز الطبي للحج في جمعية الهلال الاحمر والمسؤولين التنفيذيين لسكن وتغذية الحجاج ومسؤولين آخرين، لمتابعة أمور الحجاج.

وأكد محمدي ان مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية، جميعها منطقية، وسنبحثها مع المسؤولين السعوديين في هذه الزيارة، وقال: إن جميع مطالب الجمهورية الاسلامية الايرانية تم ارسالها الى وزير الحج السعودي في 15 يناير الماضي.

واشار المشرف على منظمة الحج والزيارة الايرانية الى ان متابعة اوضاع شهداء كارثة منى ودفع الدية لذويهم وفقا للاحكام الشرعية من المواضيع التي ستطرح على المسؤولين السعوديين.



