  • الخميس ٢٦ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الخميس , فبراير 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188220 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 20:56 الاقسام: محليات  
العميد دهقان: لا يوجد حل عسكري للأزمات الاقليمية
لدى استقباله مستشار رئيس الوزراء الباكستاني

العميد دهقان: لا يوجد حل عسكري للأزمات الاقليمية

قال وزير الدفاع العميد حسين دهقان: إن الاحداث الراهنة في سوريا والعراق واليمن وافغانستان لن تحل عسكريا وانما يجب تغليب الحوار والحلول السياسية لحل هذه الأزمات.

واشار العميد دهقان لدى استقباله، الثلاثاء، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية سرتاج عزيز، الذي يزور طهران، اشار الى القواسم الثقافية والتاريخية والدينية المشتركة الكثيرة فضلا عن الحدود المشتركة الطويلة بين ايران وباكستان، مؤكدا ان الامن الايراني والباكستاني مرتبطان بعضهما ببعض.
وفي جانب آخر من تصريحاته تطرق الوزير الايراني الى الممارسات الارهابية التي أدت الى زعزعة الوضع الأمني في باكستان والمناطق الحدودية للبلدين، محذرا من محاولات بعض البلدان الرامية الى بث الفرقة بين الدول الاسلامية، وقال: نحن نعتقد بأن باكستان قادرة على الاضطلاع بدور اكبر في احلال السلام والاستقرار على صعيد المنطقة.
واكد العميد دهقان ان ظاهرة الارهاب تنجم عن تدخل الدول الاجنبية وحماة التطرف، مضيفاً: إن التدخل العسكري للإطاحة بالأنظمة المشروعة في المنطقة سيأتي بنتائج وخيمة لباقي الدول ويؤدي الى اتساع دائرة الإضطرابات والفوضى لتشمل مناطق اخرى بمافيها الدول الراعية للارهاب.
بدوره اكد سرتاج عزيز ان المشتركات الكثيرة بين ايران وباكستان تشكل ارضية مناسبة لترسيخ علاقات ثنائية جيدة؛ لافتا الى ضرورة الزيارات والتعاون العسكري بين اسلام آباد وطهران، مضيفاً: إن تنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية تأتي ضمن الاسس المبدئية للسياسة الخارجية الباكستانية.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3882 sec