واشار العميد دهقان لدى استقباله، الثلاثاء، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية سرتاج عزيز، الذي يزور طهران، اشار الى القواسم الثقافية والتاريخية والدينية المشتركة الكثيرة فضلا عن الحدود المشتركة الطويلة بين ايران وباكستان، مؤكدا ان الامن الايراني والباكستاني مرتبطان بعضهما ببعض.

وفي جانب آخر من تصريحاته تطرق الوزير الايراني الى الممارسات الارهابية التي أدت الى زعزعة الوضع الأمني في باكستان والمناطق الحدودية للبلدين، محذرا من محاولات بعض البلدان الرامية الى بث الفرقة بين الدول الاسلامية، وقال: نحن نعتقد بأن باكستان قادرة على الاضطلاع بدور اكبر في احلال السلام والاستقرار على صعيد المنطقة.

واكد العميد دهقان ان ظاهرة الارهاب تنجم عن تدخل الدول الاجنبية وحماة التطرف، مضيفاً: إن التدخل العسكري للإطاحة بالأنظمة المشروعة في المنطقة سيأتي بنتائج وخيمة لباقي الدول ويؤدي الى اتساع دائرة الإضطرابات والفوضى لتشمل مناطق اخرى بمافيها الدول الراعية للارهاب.

بدوره اكد سرتاج عزيز ان المشتركات الكثيرة بين ايران وباكستان تشكل ارضية مناسبة لترسيخ علاقات ثنائية جيدة؛ لافتا الى ضرورة الزيارات والتعاون العسكري بين اسلام آباد وطهران، مضيفاً: إن تنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية تأتي ضمن الاسس المبدئية للسياسة الخارجية الباكستانية.





