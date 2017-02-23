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رقم الخبر: 188219 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 20:50 الاقسام: محليات  
وزير الامن الايراني: داعش وليد مؤامرة اميركية صهيونية لإثارة التفرقة بين المسلمين

وزير الامن الايراني: داعش وليد مؤامرة اميركية صهيونية لإثارة التفرقة بين المسلمين

اعتبر وزير الأمن محمود علوي، تنظيم داعش بانه وليد مؤامرة اميركية صهيونية هدفها اثارة الخلاف والتفرقة بين المسلمين لتوفير الامن للكيان الصهيوني.

وقال علوي في اجتماع مع أئمة الجمعة للمحافظات الثلاث كرمانشاه وآذربايجان الغربية وكردستان: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تربط ابدا قضية التكفيريين بأهل السنة.
واشار الى معارضة اهل السنة للتيارات المنحرفة وقال: إن اهل السنة هم اول من وقف امام الوهابية وعارضها.
واكد وزير الامن الايراني تأثير كلام علماء اهل السنة وائمة الجمعة لدى الشعب، وقال: إن المثال البارز لهذا الامر هو الدعوة العامة التي وجهها أئمة الجمعة لمشاركة الشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية حيث لقيت هذه الدعوة اقبالا واسعا من الشعب. واكد علوي بان وزارة الامن قد احبطت الكثير من المؤامرات ضد البلاد ويتعزز مستوى الأمن في البلاد كل عام.
واشار وزير الأمن الى مؤامرات العدو اللامتناهية وقال: إن العالم كله قد تعبأ كي تقع حادثة أمنية ما في الجمهورية الاسلامية وما دمنا يداً واحدة سيصاب العدو باليأس والإحباط.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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