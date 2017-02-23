فقد شدد الرئيس روحاني خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون على ان فلسطين هي القضية الاولى للعالم الإسلامي، وأثنى على صمود الشعب الفلسطيني بوجه ظلم الكيان الصهيوني.

ومن جانبه بارك رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، للرئيس روحاني نجاح المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية ومشيداً بجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها للقضية الفلسطينية.

* اللقاء مع رئيس البرلمان الماليزي

كما التقى الرئيس روحاني، رئيس مجلس النواب الماليزي، بانديكار أمين حجي موليا، حيث شدد على التعاون البناء بين البلدين في قضايا العالم الإسلامي، ومن جهته اشار بانديكار أمين حجي موليا الى دعم بلاده للقضية الفلسطينية معربا عن امله بنجاح هذا المؤتمر في التأثير على إقرار حقوق الشعب الفلسطيني.

* مع رئيس البرلمان الاردني

واستقبل الرئيس روحاني ايضاً رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، حيث شدد على دعم الحكومتين العراقية والسورية في مواجهة الارهاب والخطط المرسومة ضد المنطقة والمحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، كما تناول اللقاء بحث العلاقات الإيرانية الأردنية وسبل تعزيزها.

ومن جانبه، نقل الطراونة تحية ملك الأردن لروحاني، واثنى على استضافة طهران للمؤتمر واقامته بنجاح، لافتا الى رغبة عمان بتعزيز علاقاتها مع طهران في جميع المجالات.

* مع رئيسة البرلمان الاوغندي

والتقى روحاني كذلك رئيسة مجلس نواب أوغندا، السيدة ريبيكا كاداكا، حيث أثنى على تعزيز العلاقات بين البلدين مشددا على ضرورة فتح أبواب الاستثمار للشركات الإيرانية في القارة السمراء بصورة عامة وفي اوغندا بصورة خاصة، وتعزيز التعاون المصرفي.

ومن جانبها اثنت كاداكا على نجاح مؤتمر طهران قائلة: لطالما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بالدفاع عن أهداف الشعب الفلسطيني وهي تبذل الجهود من اجل تحقيق هذه الأهداف.

* مع رئيس البرلمان اللبناني

كما التقى الرئيس روحاني رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وأشار خلال اللقاء الى الشأن السوري والحرب على الارهاب، وقال: إيران ولبنان وقفا الى جانب الشعب السوري، ولولا هذا التعاون والتنسيق لكانت دمشق اليوم عاصمة لداعش في المنطقة.

ومن جانبه اكد نبيه بري أن لطهران وبيروت مصالح مشتركة وعدو مشترك لافتا الى أن الأعداء يحاولون إقامة حدود جديدة في المنطقة ويجب الحذر من ذلك.

* اللقاء مع رئيسة مجلس الشعب السوري

والتقى الرئيس حسن روحاني ايضا، رئيسة مجلس النواب السوري، السيدة هدية عباس، حيث قال: إن الضغوط تمارس ضد سوريا بسبب وقوقفها الى جانب محور المقاومة، مؤكدا استمرار دعم إيران لسورية في مختلف المجالات. واشار رئيس الجهورية الى الظروف الشاقة التي يمر بها الشعب السوري، وقال: إن دعم سورية لمبادئ الشعب الفلسطيني جعلته يتعرض لضغوط كبيرة على مر السنوات الماضية.

ومن جانبها أكدت رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس، أن سورية ستحقق النصر على الإرهاب بفضل صمود شعبها وقيادتها.

* لقاء لاريجاني برؤساء برلمانات

في سياق متصل إلتقى علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي رئيس المؤتمر السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، الاربعاء، هذا ووصف رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بأنه شخصية بارزة قائلاً: إن الجزائر تحتل مكانة مهمة في العالم الإسلامي.

وأضاف لاريجاني، الأربعاء خلال لقائه مساعد رئيس مجلس النواب الجزائري زبير دواريشة أن العلاقات الثنائية بين إيران والجزائر متنامية معربا عن أمله بتوسيعها في كافة المجالات.

من جانبه أعرب مساعد رئيس مجلس النواب الجزائري زبير الدواريشة عن شكره وتقديره لعقد هذا المؤتمر قائلا:نحن نعتبر إيران بلدا صديقا وشقيقا ونهدف إلى تنمية العلاقات الثنائية. كما التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الباكستاني ورؤساء برلمانات العراق واوغندا وماليزيا والاردن وسيريلانكا وتنزانيا وزنجبار وزيمبابوي ونيجيريا ومدغشقر ومالي ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس مجلس المناطق الأندونيسي.. كلا على انفراد.

وخلال اللقاءات أكد الطرفان على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والبحث عن حلول لحمايته.

كما التقت رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس، مساء الأربعاء، بمندوب قائد الثورة الاسلامية أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

وكان اللقاء هو الثاني الذي تجريه رئيسة البرلمان السوري مع شمخاني منذ انتخابها رئيسة للبرلمان.

وبحث الطرفان خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية السورية، ووتيرة وقف اطلاق النار، واستمرار عملية إيصال المساعدات الانسانية للشعب السوري.











