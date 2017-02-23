واضاف قاسمي في تصريح خاص لمراسل وكالة الجهورية الاسلامية للانباء، قائلاً: إن زيارة (الرئيس روحاني) تعد مؤشرا لرغبتنا في العلاقات مع جيراننا الجنوبيين والايمان بضرورة تحكيم لغة التعامل والحوار في النظام الدولي المعاصر.

وتابع المتحدث بلسان الخارجية الايرانية: انه بالرغم من ان زيارة الرئيس الايراني جاءت بدعوة من سلطان عمان وامير الكويت واقتصرت على هذين البلدين في منطقة الخليج الفارسي، لكنها كانت مؤشرا على استعداد ايران لتحسين وتطوير علاقاتها مع بلدان هذه المنطقة في حال أبدت تلك الدول ذات الرغبة وتقدمت بالمقابل بنفس المطلب.

وردا على سؤال بشأن التصريحات المتكررة والمزدوجة الاخيرة لوزير خارجية السعودية، قال: نحن سعينا ولانزال الى اقامة تعامل بناء ومنطقي مع كافة الجيران، مضيفاً: إن ذلك يشكل مبدأ ثابتا؛ شريطة ان تبدي هذه الدول ايضا الرغبة اللازمة والجادة في هذا الاتجاه.

واردف قاسمي: نحن نعتقد وكما اسلفنا سابقا، ان الامن والاستقرار الاقليميّان يمكن تحقيقهما -باقل كلفة- وذلك من خلال المضي في اطار تحرك وتضامن جماعي.

وتساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية قائلاً: إن ما يحدث حاليا في ماوراء البحار حيث يقوم رئيس دولة بالإستهزاء من الشعوب العربية والإساءة إليهم ويقول: إن (هؤلاء لا يملكون شيئا الا الاموال)، فهل يليق ذلك بكرامة الاسلام والعرب؟! من سوء الحظ اصيبت السعودية بأخطاء استراتيجية وبدأت في معاداة ايران إثر تخوفها العبثي منها.











