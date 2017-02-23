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رقم الخبر: 188216 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 19:57 الاقسام: محليات  
جهانغيري: الرئيس روحاني يزور روسيا قريباً

جهانغيري: الرئيس روحاني يزور روسيا قريباً

* النائب الاول لرئيس وزراء روسيا: بوتين اكد خلال اتصاله الهاتفي بترامب على ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي

قال مساعد رئيس وزراء روسيا، ايغور شووالف: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال المحادثات الهاتفية مع الرئيس الامريكي (دونالد ترامب) اكد على ضرورة تنفيذ خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) بشكل دقيق.
واضاف شووالف خلال اللقاء مع النائب الاول لرئيس الجمهورية الايراني اسحاق جهانغيري، الثلاثاء، قائلاً: إن تأكيد بوتين على تنفيذ الاتفاق النووي يحمل رسالة الى العالم بان موسكو تنظر الى طهران بصفتها شريكا استراتيجيا لها.
وقال المسؤول الروسي: إن التبادل التجاري بين طهران وموسكو أخذ بالتنامي بنسبة 30 بالمئة في ضوء تعليمات بوتين الخاصة بضرورة رفع مستوى التعامل بين البلدين.
وفيما أشار الى العلاقات السياسية رفيعة المستوى بين ايران وروسيا، أكد شووالف على تظافر الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري؛ معربا عن أمله بان تفضي الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني الى موسكو، الى تعاون اقتصادي بين ايران والدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا؛ لافتا في ذات السياق الى رغبة رؤساء هذه الدول بترسيخ التعاون مع طهران.
الى ذلك، اكد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، خلال اللقاء، على جهود ايران وروسيا الايجابية ونتائجها المثمرة في حل الازمة السورية؛ داعيا الى تعزيز التعاون الاقتصادي على غرار العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين.
وأشار جهانغيري الى الزيارة (المرتقبة) لرئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني الى موسكو؛ متطلعا الى توصل الجانبين الى توافقات مناسبة من خلال هذه الزيارة.
وأعلن النائب الاول لرئيس الجمهورية عن رغبة ايران في تطوير التعاون مع الدول الاعضاء لدى اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي؛ مؤكدا على ضرورة بذل جهود مشتركة لإكمال المراحل التمهيدية الخاصة بابرام اتفاقية تأسيس منطقة اقتصادية حرة بين ايران وهذه الدول.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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