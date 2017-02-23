قال رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، علي اكبر صالحي: انه سيتم ازاحة الستار عن اجهزة الطرد المركزي المطورة لاستخدامها في الصناعات النفطية في 9 نسيان /ابريل القادم.

واوضح صالحي، في تصريح صحفي له عقب اجتماع مجلس الوزراء، الاربعاء، ان الاجهزة المذكورة تستخدم في تحديد منسوب الماء والنفط والغاز لدى الآبار النفطية للبلاد.

ونوّه رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية بالتقدم الذي حققته الجمهورية الاسلامية في مجال الصناعة النووية بما يتيح امكانية التجهيز التقني للاجهزة المستخدمة في شتى المجالات الصناعية للبلاد بما فيها الحقول الصحية والنفطية والزراعية.

وردا على سؤال بشأن الزيارة القادمة لرئيس الجمهورية الى روسيا، وهل سيتم خلالها التوقيع على اتفاقية في المجال النووي أو المفاعلات بين البلدين؟ اشار صالحي الى ان الاتفاقية الموقعة بين الجانبين تنص على إنشاء محطتين نوويتين؛ مبينا انها دخلت حيّز التنفيذ حاليا؛ متوقعا بإجراء محادثات ثنائية (بين طهران وموسكو) خلال الزيارة بشأن القضايا المالية الخاصة بهذه الاتفاقية.

من جانبه أشار وكيل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد قنادي الى قدرات إيران في مجال التكنولوجيا النووية السلمية قائلاً: إن تقدم ايران العلمي هو الذي دفع ستة من اكبر القوى العالمية عسكريا واقتصاديا وصناعيا للتفاوض مع إيران.

وقال محمد قنادي مساء الثلاثاء، في حفل تكريم كبار العلم والثقافة في مدينة مراغة، لقد استطاع العلماء الايرانيون خلال السنوات الاخيرة ان يحققوا قفزة علمية نوعية فريدة من نوعها.

وأشار الى مسار تنمية التكنولوجيا النووية في إيران وقال: أنه في العام 2008 قامت بعض الدول بفرض عقوبات على إيران في مجال الطب النووي لكننا استطعنا بعد فترة وجيزة إنتاج هذه الأدوية وباتت ايران بفضل الخبرة الوطنية احدى الدول الرائدة في العالم سواء في مجال التخصيب أو الطب النووي.

وتابع قنادي: إن العلوم والتكنولوجيا النووية قدمت خدمات كثيرة في مجال إنتاج الطاقة والزراعة والطب والصناعة وعبر هذه العلوم يتم علاج الكثير من الأمراض الصعبة ومنها السرطان وقد أنقذت هذه العلوم الملايين من الناس في العالم.





