اختتمت القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الايرانية، الاربعاء، مناورات الرسول الاعظم (ص) 11، والتي جرت في شرق ايران.

وخلال هذه المناورات التي استمرت على مدى 3 أيام، تدربت الوحدات المدرعة ووحدات الطائرات المسيرة والمدفعية والمروحيات التابعة للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، على إطلاق القذائف الصاروخية الذكية عالية الدقة، حيث تمكنت من إصابة الاهداف على مختلف المديات (أكثر من 100 كيلومتر).

كما نفذت المروحيات التابعة للقوة البرية للحرس، عمليات اطلاق قذائف على الاهداف الارضية، فيما نفذت وحدات (الصابرين) عمليتين لمحاكاة مواجهة التنظيمات الارهابية في عمق الاراضي الافغانية وكذلك مواجهة السيارات الانتحارية.

فيما شنت مروحيتان تابعتان للقوة البرية في الحرس الثوري الايراني غارات على اهداف برية افتراضية معادية خلال اليوم الثالث والاخير في مناورات الرسول الاعظم (ص) في شرق البلاد.

واستخدمت من هذه المرحلة من المناورات مروحيتان من طراز كبرى الى جانب مروحية من طراز 206 حيث اطلقت قذائفها باتجاه الاهداف المعادية المفترضة.

كما نفذت الطائرات المسيّرة التابعة للقوة البرية في الحرس الثوري طلعات على منطقة المناورات وقامت بمهمات الرقابة والرصد.

ونفذت الوحدات المشاركة في المناورات ايضا هجمات على اهداف برية باستخدام اسلحة مضادة للدروع كما تنفذ قوات من وحدة صابرين عمليات التصدي لتهديدات العدو الافتراضي في المناورات.





