ما الفائدة من عطورٍ لا تُعطيك رائحة؟ ربما هذا التساؤل المنطقي الوحيد الذي يطرق ببالك عند سماع فكرة اختراع عطور بلا رائحة!.

لكن شركات العطور ستتجه إلى هذا الابتكار قريباً بعد أن قامت إحدى الشركات بإنتاج عطر ليس له رائحة، إنما يعمل وفق الرائحة الطبيعية لكل شخص والتي تُسمى (فيرومونات).

(Escentric Molecules) هو اسم تلك العطور التي تم بيعها حديثاً. هذه العطور خالية من التركيبات الكيميائية المصنَّعة التي تُعطي الروائح المميزة لكل عطر. لكنها بدلاً من ذلك، تحتوي على جزيء أروما معيَّن يختلط بفيرومونات الجسم لتخلق رائحة فريدة ليس لها مثيل لدى كل شخص، وذلك وفقاً لما ذكره تقرير في صحيفة (independent).

فالفيرومونات عبارة عن مواد كيميائية يُفرزها جسم الإنسان وفي بعض أنواع الثدييات. وتُفرز على شكل مواد متطايرة بهدف إرسال إشارة للكائنات الأخرى من نفس الفصيلة.

الفكرة ليست وليدة اللحظة، إنما ظهرت في عام 2006م عندما قام صانع العطور الشهير (جيزا شون) باختراع العطور بلا روائح التي تستمد صفاتها العطرية من رائحة الجسم لكل شخص. ما يعني أنها ستختلف من شخص لآخر.

أما الطريقة التي سيعمل بها العطر، فهي تختلف من شخص لآخر، فلن تعرف الرائحة الحقيقية له سوى عند استعماله.

هذ المشروع الذي يعتقد خبراء العطور أنه سيحظى بشعبية كبيرة في السنوات القليلة القادمة، قلب الموازين بما يتعلق بصناعة العطور.

فمن المعروف أن كل عطر يتكوَّن من ثلاث مركبَّات رئيسية: فوقية، وسطى، وقاعدية. وتتصرف هذه العطور بنفس الطريقة على كل الأشخاص.

أما عطر Escentric Molecules فهو يعمل بطريقة مختلفة عبر الجزيء الوحيد الذي يتألف منه ويعمل بطريقة مختلفة حسب الفيرومونات التي يُفرزها كل إنسان.

وتُباع عطور Escentric Molecules في سيلفريدجز وليبرتي في لندن، وتبلغ تكلفة 100 مل من العطر بحوالي 70 يورو (278.5 ريال سعودي).