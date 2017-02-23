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رقم الخبر: 188211 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 19:15 الاقسام: منوعات  
أين يعيش أطول وأقصر شعوب العالم قامة؟

أين يعيش أطول وأقصر شعوب العالم قامة؟

مع نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، هذا الأسبوع، ارتأت صحيفة (ذي تلغراف) إصدار تقرير حول البلدان التي تضم أطول شعوب العالم قامة وأقصرهم.

ونشرت الصحيفة خارطة تظهر جميع بلدان العالم ومتوسط طول سكانها من الذكور، وفيما يلي ترتيب الـ10 بلدان الأولى من حيث طول القامة:

هولندا - 1.838 م

الجبل الأسود - 1.832م

الدنمارك - 1.826 م

النرويج - 1.824 م

صربيا - 1.82 م

ألمانيا - 1.81 م

كرواتيا - 1.805 م

جمهورية التشيك - 1.8031 م

سلوفينيا - 1.803 م

لوكسمبورغ - 1.799 م

ووفقاً لبعض الإحصاءات والبيانات التي جمعها موقع (averageheight.co) من مصادر مختلفة حول العالم، وجد الموقع أن الشعوب التي تعيش بالقرب من نهر النيل والبحيرات الكبرى في أفريقيا وجنوب غرب إثيوبيا، تعتبر من البلدان الأكثر طولا بقامات الذكور حيث يصل متوسط الطول فيها إلى 1.9 م، إلا أنها لم تظهر على الخارطة الخاصة بترتيب البلدان الأعلى طولا في العالم.

وصنف الموقع أيضا البلدان الـ10 الأقصر قامة في العالم وهي:

إندونيسيا - 1.58م

بوليفيا - 1.06 م

الفلبين - 1.619 م

فيتنام - 1.621 م

كمبوديا - 1.625 م

نيبال - 1.63 م

الإكوادور - 1.635 م

سريلانكا - 1.636 م

نيجيريا - 1.638 م

بيرو - 1.64 متر

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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