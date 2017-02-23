يجر قاطرة تزن 288 طناً! نجح البطل الروسي في رفع الأثقال إيفان سافكين فى جر قاطرة تزن 288 طناً لمسافة 1.1 متر فقط في المحاولة الثانية، بسبب الطقس البارد، الذي شكل مقاومة إضافية لحركة القاطرة، نتيجة لتجمد مواد التشحيم.