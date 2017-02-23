  • الخميس ٢٦ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الخميس , فبراير 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188210 تاريخ النشر: شباط 22, 2017 الوقت: 19:14 الاقسام: منوعات  
يجر قاطرة تزن 288 طناً!

يجر قاطرة تزن 288 طناً!

نجح البطل الروسي في رفع الأثقال إيفان سافكين فى جر قاطرة تزن 288 طناً لمسافة 1.1 متر فقط في المحاولة الثانية، بسبب الطقس البارد، الذي شكل مقاومة إضافية لحركة القاطرة، نتيجة لتجمد مواد التشحيم.

ويعتزم سافكين إرسال الفيديو إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر وزن يتم جره من قبل رجل واحد. يذكر أنه سبق ان جر عبّارة عائمة وطائرة إيرباص، وشاحنة عسكرية مع مقطورة، ودبابتي T34 وT54.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0682 sec