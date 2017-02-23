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|رقم الخبر: 188210
|تاريخ النشر: شباط 22, 2017
|الوقت: 19:14
|الاقسام: منوعات
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يجر قاطرة تزن 288 طناً!
نجح البطل الروسي في رفع الأثقال إيفان سافكين فى جر قاطرة تزن 288 طناً لمسافة 1.1 متر فقط في المحاولة الثانية، بسبب الطقس البارد، الذي شكل مقاومة إضافية لحركة القاطرة، نتيجة لتجمد مواد التشحيم.
ويعتزم سافكين إرسال الفيديو إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر وزن يتم جره من قبل رجل واحد. يذكر أنه سبق ان جر عبّارة عائمة وطائرة إيرباص، وشاحنة عسكرية مع مقطورة، ودبابتي T34 وT54.
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