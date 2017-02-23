اعتذرت حضانة أطفال يابانية، تربطها صلات بأكي زوجة رئيس الوزراء شينزو آبي عن تعليقات عبر الإنترنت، وصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنها تنطوي على تحريض على كراهية الشعبين الكوري والصيني.

وقالت وكالة كيودو للأنباء، إن دار الحضانة الخاصة تسوكاموتو، الواقعة في أوساكا بغرب اليابان، اعتذرت، بعد أن وصفت الآباء في كوريا الجنوبية والصين، على موقعها على الإنترنت، بأنهم ليس لديهم إحساس بالمسؤولية.

وذكرت الدار على موقعها على الإنترنت (نعتذر عن عبارات عن الأجانب، تسببت في سوء فهم).

لكنها نددت بما نشر على الإنترنت من (مقالات ظالمة فيها افتراءات وتشهير)، وقالت إنها ستواصل محاربة (النقد الخبيث).

من ناحية أخرى قال مسؤول في مقاطعة أوساكا إن إدارة المقاطعة تنظر في إمكانية اتخاذ إجراء، بسبب تعبيرات مهينة عن الكوريين الذين يعيشون في اليابان، وعن الصينيين، استخدمتها دار الحضانة، في وثيقة أرسلت إلى أولياء أمور الأطفال العام الماضي.